محمد رمضان وارتباطها بـ أحمد فهمي| مرام علي: تعرضت لحملات انتقادات وحروب

العمل في مصر بداية حقيقية لأي فنان عربي

اعتذرت عن مسلسل مع المخرجة كاملة أبو ذكري بسبب "عروس بيروت".. مركزة في شغلى

الدراما السورية في طريقها للصدارة وسنحقق نجاحات كبيرة

حلمت بوفاة والدي ونفسي في فرحة تكون قريبة

حقيقة ارتباطها بأحمد فهمي بعد مسلسل “اتنين قهوة”

محمد رمضان ثقته بنفسه قوية جدًا.. ونفسي اشتغل مع منى زكى وياسمين عبد العزيز

أطلقت الفنانة مرام علي، خلال لقاءها ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، اليوم الأحد، تصريحات هامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أعربت الفنانة مرام علي، عن حبها لمصر وتمنّيها العمل في مصر، قائلة: «لا يوجد ممثل لا يتمنى تقديم شيء في مصر، الوجود والعمل في مصر هو بداية لأي فنان حقق نجاح في أي مكان أخر، الوجود الفني في مصر مهم جدًا لأي فنان بالوسط الفني».

وقالت مرام علي، إن : «اليوم أنا أعتقد أنها منتشرة في الوطن العربي، وانتشاري في مصر هو الخطوة الأولى التي أعملها في الوطن، وكأني لأول مرة أحاول إثبات نفسي في هذا المكان».

وتابعت: «لا أنا أو زملائي نقدر ننكر دور مصر، اللي بيعمل في مصر شيء تاني»، مشددة على أن وجودها في مصر شيء مهم، منوهة بأنها تعمل دورها على أكمل وجه وتفكر بفكر الشخص المجتهد وتوافق على العمل بأي مسلسل حتى لو كان فقط مجرد «عشر مشاهد.. مش بالكم هو بالكيف».

قالت الفنانة السورية مرام علي، إنها اعتذرت عن المشاركة في عمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري من أجل المشاركة في مسلسل «عروس بيروت»، مضيفة: «أتمنى أشتغل مع المخرجة، وتواصلنا وشوفتها في مصر، واعتذرت عن المشاركة من أجل المشاركة في الجزء التاني من عروس بيروت».

وشددت مرام على، علي على أنها مهتمة بشغلها ونفسها بشكل كبير، مؤكدة أنها لا تنتقم من أي شخص لأن ذلك «يأخذ من الوقت»، مشيرة إلى أنها تفضل التركيز على العمل بدلًا من الدخول في مواجهات مع أي شخص يوجّه لها انتقادات.

وكشفت مرام على عن تعرضها لحملات من الانتقادات والحروب والمنافسات، قائلة: «كنت في مسلسل وجهزت نفسي للتصوير، وبعد عشرين يوم قرأت خبر ببدء التصوير ولم يكن لدي أي مشاهد، وتواصلت مع المخرج قالي نسيت أعتذرلك وجبت فنانة مكانك.. هي وجهة نظر مخرج أو منتج أو ظروف».

ونوهت مرام على بأنه من الممكن ألا تكون الفنانة التي شاركت في العمل هي السبب في التخلي عنها، موضحة أن الأمر قد يرتبط بوجهة نظر المخرج في الاختيار، مضيفة: «أنا مبحبش الحرب من هذا النوع، والساحة تسع الجميع، والأفضل ظهور وجوه جديدة».

قالت الفنانة السورية مرام علي، إن الدراما السورية شهدت تطورًا كبيرًا، مؤكدة أنهم عاشوا خلال السنوات الماضية حالة من التراجع، مضيفة: «هذا العام سنحقق نجاحات كبيرة».

وأوضحت مرام على، أنها ترفض وضع تصنيفات مسبقة للأعمال الدرامية، قائلة: «مش أنا اللي بصنف.. الجمهور هو اللي بيصنف»، مشددة على أنه ليس من الطبيعي أو الدائم أن تظل الدراما السورية أو المصرية في مركز متقدم باستمرار.

وأشارت مرام على إلى أن الصناعة تمر بفترات هبوط وتراجع، وهو ما حدث للدراما السورية في الفترة الماضية، مشددة على أن المرحلة الحالية مختلفة وتحمل مؤشرات قوية لتحقيق نجاحات جديدة، مؤكدة أن الأعمال الدرامية هذا العام قوية وقادرة على تحقيق حضور لافت، قائلة: «كان المفروض أكون موجودة في الدراما السورية، ولكن اعتذرت».

وكشفت مرام على عن أسباب اعتذارها، موضحة أنها صورت مسلسلًا في مصر مكوّنًا من 15 حلقة، استغرق وقتًا طويلًا للغاية، وكان من المفترض الانتهاء منه في موعد محدد، إلا أن فترة التصوير امتدت، وهو ما تسبب في تأخرها عن المشاركة في عمل درامي خلال موسم رمضان.

تحدثت الفنانة السورية مرام علي، عن تحوّل نظرتها لفكرة الفراق والموت، مؤكدة أنها كانت تخشى دائمًا فقدان الأشخاص القريبين منها، إلا أن وفاة عدد من أقاربها جعلتها أكثر اقتناعًا بطبيعة الحياة وما تحمله من لحظات رحيل وحرمان.

وأوضحت مرام على، أنها مرت بتجارب فراق عديدة في حياتها، ليس فقط بفقدان الأحبة، بل أيضًا بابتعاد أشخاص عنها وهم على قيد الحياة، وأشارت إلى أن هذه المواقف ساعدتها على تجاوز خوفها من رحيل المقربين، مضيفة: «اليوم لم أعد أخاف من الفراق».

وكشفت مرام على عن تجربة شخصية مؤثرة، قائلة إنها حلمت في وقت سابق بوفاة والدها ولم تكن قادرة على فعل شيء، قائلة: «بقالي كتير مفرحتش، ولا يسعدني أي شيء مهما كان، ومحتاجة فرحة قريبة، كأحضر فرح حد وأشوف إنجاز لحد أفرح بيه».

ردّت الفنانة السورية مرام علي، على سؤال حول إمكانية العمل مع الفنانين محمد رمضان وأحمد العوضي، معربة عن قبولها للتعاون مع الاثنين، قائلة: «أوافق على العمل مع محمد رمضان وأحب ذلك أي عمل قادم يوافق التعاون مع أحمد العوضي».

وأضافت مرام على، : «بحب محمد رمضان، عمره ما اتسلم وهذا شيء في شخصيته، ولم يستسلم ومؤمن بنفسه. كل شخص مرّ به غير مسيرته الفنية، بحب شخصية محمد رمضان والثقة اللي فيه، هو فنان مميز وقوي جدًا وبحب شخصيته أووي».

وتحدثت مرام علي عن شهرة الفنانة كندة علوش وجومانا مراد، قائلة إن كل واحدة منهن لها شهرتها في مرحلة معينة، مشيرة إلى أن الاتنين شهرتهما كبيرة، إلا أن كندة علوش شهرتها أكبر في مصر، وأعربت عن إعجابها بعدد من الفنانات المصريات، قائلة: «بحب ياسمين عبدالعزيز ومنى ذكي ومنه شلبي، وبحب أشتغل معاهم».

علقت الفنانة السورية مرام علي، على الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول علاقة ارتباط مزعومة بينها وبين الفنان أحمد فهمي، وذلك بعد العمل الدرامي الاخير لهما «اتنين قهوة»، موضحة أن الأمر «إشاعة».

وقالت مرام على، : «إشاعة كانت عن ارتباطي بأحمد فهمي.. بحب أحمد فهمي وبحترمه جدًا على المستوى الشخصي والمهني، وفكرة ارتباطنا إشاعة بتضحك».

وأضافت مرام علي أنها اكتشفت الإشاعة من أحمد فهمي نفسه، وليس من الآخرين، موضحة أن هناك أشخاصًا قد يطلقون شائعات دون أسباب حقيقية، مؤكدة أن علاقاتها، سواء كانت صداقة أو حب، يمكن تخطيها، مشيرة إلى تعلقها بأسرتها بشكل كبير، وأن تجربة الغربة لم تؤثر عليها بشكل كبير.

وأوضحت مرام على أنها ستكون موافقة إذا تقدم لها فنان أو شخص مصري للخطبة، مضيفة: «أنا أحب مصر جدًا وأصبح مشتاقة لمصر حال الخروج منها».