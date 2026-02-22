مؤلف مسلسل صحاب الأرض: أشكر الشركة المتحدة على الدعم والحرية لعرض جوانب القضية

قال عمار صبري مؤلف مسلسل «صحاب الأرض»، إنّه حظي بكامل أشكال الدعم ومساحة واسعة من الحرية خلال كتابة العمل، مشيدًا بالدور الذي قامت به الشركة المتحدة وفريق الإنتاج في تمكينه من تقديم رؤية إنسانية وسياسية متكاملة.

وأوضح، في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ التوجيه الذي تلقاه منذ البداية كان واضحًا: «اعمل اللي أنت عاوزه»، وهو ما وفر له مناخًا إبداعيًا مفتوحًا على مستوى البحث والتنفيذ.

وأشار صبري إلى أن العمل استند إلى جهد بحثي واسع، حيث أُتيحت له فرصة مقابلة عدد كبير من أبناء غزة المقيمين في القاهرة، والاستماع إلى قصصهم وتجاربهم الإنسانية بصورة مباشرة.

وتابع أن كل من أراد لقاءه من متخصصين أو شهود عيان كان متاحًا له، الأمر الذي أتاح بناء سردية تستند إلى شهادات واقعية ومعايشة حقيقية.

وأوضح مؤلف «صحاب الأرض» أن تنفيذ مسلسل بهذا الحجم الإنساني والسياسي كان تحديًا إنتاجيًا وفنيًا ضخمًا، لافتًا إلى أن الهدف كان تقديم صورة تبدو وكأنها صُوِّرت في غزة بالفعل رغم تنفيذها في القاهرة، وهو ما تطلب إمكانيات كبيرة.

وشدد على أنه لم يكن مقيدًا سوى بالتزام أخلاقي واضح يتمثل في دعم صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه يتناول في عمله حرب إبادة، ويسعى إلى إبراز قصة البشر من سكان غزة في مواجهة الآلة العسكرية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

https://www.youtube.com/shorts/z6drNXzS1f8