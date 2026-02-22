قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟
قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني
هاتريك.. أيمن أمير عبد العزيز يقود الزمالك لفوز كبير على الاتحاد في دوري 2005
الشناوي أم شوبير.. سيف زاهر يكشف من يحرس عرين الأهلي أمام سموحة بالدوري
حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل
منتخب مصر 2007 يواصل استعداداته لمواجهتي العراق استعدادا للتصفيات الإفريقية
فجر رمضان.. النبي أوصى بهذا العمل بين الأذانين والتوقف مع الثاني فانتبه
التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
ناقد رياضي يكشف حقيقة إيقاف مروان عطية في مباراة سموحة
جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. أعمال بايخة ومش لطيفة
نادر شوقي يكشف كواليس صفقات الأهلي
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 130 مُسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مؤلف مسلسل صحاب الأرض: أشكر الشركة المتحدة على الدعم والحرية لعرض جوانب القضية

صحاب الارض
صحاب الارض
رنا عبد الرحمن

قال عمار صبري مؤلف مسلسل «صحاب الأرض»، إنّه حظي بكامل أشكال الدعم ومساحة واسعة من الحرية خلال كتابة العمل، مشيدًا بالدور الذي قامت به الشركة المتحدة وفريق الإنتاج في تمكينه من تقديم رؤية إنسانية وسياسية متكاملة.

وأوضح، في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ التوجيه الذي تلقاه منذ البداية كان واضحًا: «اعمل اللي أنت عاوزه»، وهو ما وفر له مناخًا إبداعيًا مفتوحًا على مستوى البحث والتنفيذ.

وأشار صبري إلى أن العمل استند إلى جهد بحثي واسع، حيث أُتيحت له فرصة مقابلة عدد كبير من أبناء غزة المقيمين في القاهرة، والاستماع إلى قصصهم وتجاربهم الإنسانية بصورة مباشرة.

وتابع أن كل من أراد لقاءه من متخصصين أو شهود عيان كان متاحًا له، الأمر الذي أتاح بناء سردية تستند إلى شهادات واقعية ومعايشة حقيقية.

وأوضح مؤلف «صحاب الأرض» أن تنفيذ مسلسل بهذا الحجم الإنساني والسياسي كان تحديًا إنتاجيًا وفنيًا ضخمًا، لافتًا إلى أن الهدف كان تقديم صورة تبدو وكأنها صُوِّرت في غزة بالفعل رغم تنفيذها في القاهرة، وهو ما تطلب إمكانيات كبيرة.

وشدد على أنه لم يكن مقيدًا سوى بالتزام أخلاقي واضح يتمثل في دعم صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه يتناول في عمله حرب إبادة، ويسعى إلى إبراز قصة البشر من سكان غزة في مواجهة الآلة العسكرية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

https://www.youtube.com/shorts/z6drNXzS1f8

صحاب الارض فلسطين تصوير مصر اكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

ترشيحاتنا

تحصين الكلاب الضالة بقنا

أخبار قنا.. حملة لمصادرة الألعاب النارية ورفع الإشغالات بشوارع أبوتشت.. تطعيم 30 كلبا ضالا بنطاق المستشفى العام والكورنيش

حملة مسائية

شاهد.. محافظ أسوان يقود حملة انضباط مسائية بالسوق السياحى القديم

صلاة التراويح

محافظ أسوان يؤدي صلاة التراويح بمسجد النصر.. ويؤكد على تعزيز جسور الثقة والتواصل مع الشارع

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد