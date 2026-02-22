الرئيس الإيراني: نلتزم بالسلام ونتابع التحركات الأمريكية عن كثب

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الأحد، التزام بلاده بالسلام والاستقرار في المنطقة، مُشيرًا إلى أن المفاوضات الأخيرة شهدت تبادل مُقترحات عملية وأسفرت عن مؤشرات مشجعة.

وقال بزشكيان، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، إن إيران تواصل في الوقت نفسه مراقبة تحركات الولايات المتحدة عن كثب، مؤكّدًا أن طهران اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي سيناريو محتمل.

وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده ستستمر في انتهاج المسار الدبلوماسي بما يخدم أمن المنطقة، مع الحفاظ على الجاهزية الكاملة لمواجهة أي تطورات.