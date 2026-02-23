ماجد الكدواني: "كان ياما كان" يسلط الضوء على التأثير النفسي للطلاق

أكد الفنان ماجد الكدواني، أنه تحمس لتجسيد شخصية "مصطفى" بمسلسل "كان ياما كان" منذ اللحظة الأولى التي قرأ فيها السيناريو.

وأشار إلى أن الفكرة لفتت انتباهه بشدة بعد حديثه مع الكاتبة شيرين دياب، خاصة أنها تتناول قضية الطلاق والتفكك الأسري وآثاره النفسية على الأبناء، سواء كانوا بنات أو أولاد.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "رمضان القاهرة" مع الإعلامية عهد العباسي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العمل يناقش أيضًا التغيرات النفسية المفاجئة التي قد يمر بها الإنسان، وما يشبه أزمات منتصف العمر، حيث تتبدل الحالة الذهنية بشكل غير متوقع، وهو ما ينعكس على تصرفات الفرد وعلاقاته.

وأضاف أن ما جذبه للدور هو تسليط الضوء على ما يحدث داخل البيوت من اختلافات في الآراء والصراعات اليومية، وتأثيرها العميق على تماسك الأسرة واستقرارها.