ضبط منشأة صناعية مخالفة للإشتراطات الصحية بالسادات | صور

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية جهودها في شن الحملات الرقابية للمرور علي المنشآت الغذائية والصناعية والتأكد من مدى صلاحية السلع والمنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

تمكنت الحملة من استهداف منشأة صناعية مخالفة بالسادات وضبط ما يزيد عن 12 طن مخللات فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي ومايقرب من 20 ألف عبوة جاهزة للتعبئة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها علي النيابة العامة لإعمال شئونها.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة وتوجيه ضربات قوية للخارجين عن القانون والمتاجرين بصحة المواطنين ومكافحة الفساد والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية تحقيقاً لصالح العام.