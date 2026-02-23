أطعمة ممنوعة في سحور الأطفال.. تحذير عاجل للأمهات

أكدت اخصائية التغذية العلاجية جيهان الدمرداش أن صيام الأطفال هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة بسبب انتظام الدراسة وحضور الطلاب للمدارس خلال شهر رمضان، وهو ما يتطلب اهتمامًا مضاعفًا بتغذية الطفل لتجنب الإرهاق أو الجفاف أثناء اليوم الدراسي.

وأوضحت أن اعتدال درجات الحرارة هذا العام يمثل عاملًا مساعدًا على الصيام، خاصة مع غياب موجات الحر الشديدة، ما يمنح الأطفال فرصة أفضل لتحمل ساعات الصيام.

لكن في المقابل، وجود اليوم الدراسي الكامل يفرض ضرورة اختيار أطعمة تدعم الطاقة والتركيز وتقلل الشعور بالعطش.

أطعمة يجب تجنبها في سحور الأطفال

حذرت الدمرداش من تناول الأطعمة الغنية بأملاح الصوديوم خلال وجبة السحور، مثل المخللات، بعض أنواع الجبن المالحة، والحلويات، لأنها تزيد من الإحساس بالعطش خلال ساعات الصيام. ونصحت بالاعتماد على مصادر طبيعية غنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبرتقال والجوافة، لما لها من دور في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم.

أفضل أطعمة تساعد الطفل على الصيام

وشددت على ضرورة التركيز على أطعمة تمنح طاقة طويلة الأمد وتساعد على الهضم الجيد، ومنها:

الزبادي: يساهم في تحسين عملية الهضم، تقليل الانتفاخ، والحد من الشعور بالعطش.

يساهم في تحسين عملية الهضم، تقليل الانتفاخ، والحد من الشعور بالعطش. المكسرات مثل عين الجمل واللوز: تدعم الدورة الدموية وتمنح طاقة تدريجية بفضل احتوائها على الدهون الصحية.

تدعم الدورة الدموية وتمنح طاقة تدريجية بفضل احتوائها على الدهون الصحية. الفول: من الأطعمة التي تستغرق وقتًا طويلًا في الهضم قد يصل إلى 8 ساعات، ما يقلل الإحساس بالجوع ويمنح الطفل طاقة ممتدة طوال اليوم الدراسي.

من الأطعمة التي تستغرق وقتًا طويلًا في الهضم قد يصل إلى 8 ساعات، ما يقلل الإحساس بالجوع ويمنح الطفل طاقة ممتدة طوال اليوم الدراسي. الإكثار من شرب الماء: يجب تعويض السوائل بشرب كميات كافية من المياه بين الإفطار والسحور.

يجب تعويض السوائل بشرب كميات كافية من المياه بين الإفطار والسحور. الخضروات الورقية والخيار: تساعد على ترطيب الجسم وتعويض نسبة من السوائل التي يفقدها الطفل أثناء الصيام.

واختتمت احصائية التغذية تصريحها بالتأكيد على أن صيام الأطفال يجب أن يكون تدريجيًا وتحت متابعة الأسرة، مع الانتباه لأي علامات إجهاد أو دوار، حفاظًا على صحة الطفل وسلامته خلال الشهر الكريم.