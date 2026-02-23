الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على طفل بالضرب في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على نجله وإحداث إصابته بالغربية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو (سن 4 سنوات- مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية) وبإستدعاء أهليته حضر جده لوالده (مقيم بدائرة القسم) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 19 فبراير قام نجله (عامل خردة "له معلومات جنائية" – مقيم بذات العنوان) بصفع حفيده الظاهر بمقطع الفيديو بقصد تقويم سلوكه مما أدى لسقوطه من أعلى درجات السلم الخاصة بمنزلهم وإحداث إصابته "بكدمات متفرقة".

وأمكن ضبط والد الطفل المجنى عليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.