سقوط شبكة مفرقعات بالقاهرة.. ماذا ينتظر المتهمين بعد ضبط 2 مليون قطعة؟

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في الالعاب النارية والمواد المحظورة خاصة بعد نجاح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في توجيه ضربة قاصمة لتجار الألعاب النارية والمواد المحظورة، حيث تمكنت القوات من ضبط شخص وبحوزته كمية هائلة بلغت 2 مليون قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام قبل ترويجها في الأسواق.



ونرصد من خلال هذا التقرير العقوبات فيما يلي:

وتحذر الجهات المعنية من خطورة هذه الظاهرة، مؤكدة أن الاتجار أو حيازة الألعاب النارية دون ترخيص يعرّض مرتكبيه لعقوبات صارمة وفقًا لأحكام القانون.



عقوبات رادعة وفق القانون



ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في الباب الثاني مكرر «المفرقعات»، المادة 102 (أ)، على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون الحصول على ترخيص مسبق، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة لغرض إرهابي.



كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز أو استورد أو صنع، دون مسوغ قانوني، أجهزة أو أدوات تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات والمواد المتفجرة.



ويعد في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ويعاقب أيضًا بالسجن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.



ولا تقتصر العقوبات على الحبس فقط، بل تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات، والأراضي أو المنشآت ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.