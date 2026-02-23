مش هقلق على ابني لو بيعمل مساكنة ولبس الرقاصة فيه حرمانية | تصريحات جريئة من دينا

حلت الراقصة دينا، ضيفة على الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج " ورا الشمس " المذاع على قناة " الشمس".

رأي جريء في المساكنة

وكشفت دينا عن رأيها في المساكنة ، قائلة :" أنا ابني ولد ومش هبقى قلقانة عليه لو بيعمل مساكنة لكن لو عندي بنت هقطع رقبتها وانا بتكلم عن نفسي كل واحد يلم معزته ".



وقالت دينا :" تصرفات الرجل مش زي تصرفات الست والراجل يمكن أن يتزوج 4 لكن الست مينفعش تتجوز 4 ".

وأضافت دينا :" لو الولد عمل مساكنة مش هيأثر فيا نفسيا لكن البنت اتأثر نفسيا وأحب بنتي تخرج من بيتي بنت عشان تتجوز ".



وتابعت دينا :" مينفعش بنتي تعمل كده لكن مقدرش أقول إن البنت اللي بتعمل مساكنة بنت مش كويسة ".

اتجوزت 9 مرات



وقالت دينا،:" انا اتجوزت 9 مرات قبل كده في حياتي ومفيش أي جوازة مستخبية ".

وتابعت دينا :" أنا خبيرة في الرجالة بعد تجارب الزواج الكثيرة التي مريت بها"، مضيفة:" أبو ابني توفى ".

وأكملت دينا :" انا عندي مشكلة إن كل الرجالة اللي اتجوزتهم قالولي بطلي رقص فاطلقت، و في أي جوازة سابقة لي كنت برفض أبطل رقص ".

لبس الرقاصة فيه حرمانية



وتحدثت دينا عند مدى حرمانية عملها كراقصة، قائلة:" هناك جزء من الحرمانية في اللبس ".

وقالت دينا :" الرقص لو كان رقصا راقيا هيبقى تمام "،:" الناس اللي مش بتحب مهنتي مش عايزة اعرفهم أو اشوفهم ".

وتابعت دينا :" لو واحدة لابسة عباية طويلة ومقفولة مش هيبان تفاصيل الرقص "، مضيفا:" أنا مش شيخ عشان أقول الرقص حلال أو حرام ".

وأكملت دينا :" انا بحب الرقص وبحترمه وبحترم نفسي ومش بفكر في الاعتزال .

بلاغ كل ربع ساعة

وقالت دينا :" بعد افتتاحي لأكاديمية الرقص مفيش بلاغ رسمي يتهمني بنشر الفسق والفجور ".



وأضافت دينا :" كل حاجة ناجحة بتتعرض للهجوم وفي كل المجالات وأي حد ناجح بيتهاجم ".



وتابعت دينا :" انا بيتعمل فيا بلاغ كل ربع ساعة"،:" مضيفا:" أكاديمية الرقص لا تنشر الفسق والفجور وكل التدريبات تتم في صالات مغلقة ".

واكملت دينا :" ما ارتديته في افتتاح اكاديمية الرقص الخاص بي هو لبس تدريبات الرقص ".