نجم الزمالك السابق: الإصابة وراء تهميشي.. ووجود التوأم صعب المهمة

كشف نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال عن أبرز التحديات التي واجهته خلال مسيرته مع الفريق الأبيض، مؤكدًا أن الإصابة كانت العامل الرئيسي وراء تهميشه في تلك الفترة.



وأوضح جمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفريق كان يضم مجموعة من النجوم الكبار، وعلى رأسهم التوأم الشهير حسام حسن وإبراهيم حسن، وهو ما جعل المنافسة على المراكز صعبة للغاية.

تابع: «الإصابة جاءت في وقت حساس، والفريق كان مكتظًا بالنجوم، لذلك لم أحصل على الفرصة الكاملة لإظهار إمكانياتي في بعض الفترات».



وأضاف أن رغم الصعوبات، إلا أنه كان أحد أصغر اللاعبين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول بعد كأس العالم للناشئين، واستطاع أن يثبت نفسه تدريجيًا بعد تعافيه، وشارك في البطولات الإفريقية ورافق الفريق في مختلف المنافسات.



واختتم جمال حديثه بالتأكيد على أن كل لاعب يمر بتحديات خلال مسيرته، وأن القدرة على الصبر والعمل الجاد هي ما يصنع الفارق بين النجوم العابرين واللاعبين الذين يتركون بصمة حقيقية في تاريخ الأندية.

