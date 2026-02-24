قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود
يا واحشني.. صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من إعلان رمضان
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
برلمان

إشادة بتسهيلات الضرائب الجديدة.. برلماني: حملة "شراكة وثقة" خطوة لدعم الاستثمار

أشاد المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد بحزب حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالحملة الإعلانية التي أطلقتها وزارة المالية المصرية بشأن التسهيلات الضريبية تحت شعار "شراكة وثقة"، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة الضريبية ودعم مجتمع الأعمال في مصر.

وأكد "البديوي" أن الحملة تعكس توجه الدولة نحو بناء علاقة قائمة على الثقة والتعاون مع الممولين، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الالتزام الضريبي الطوعي.

وأشار إلى أن إطلاق قائمة بيضاء للممولين الملتزمين يعد خطوة إيجابية تعزز مبدأ تحفيز الملتزمين بدلًا من الاقتصار على الإجراءات الرقابية، مؤكدًا أن هذه الآلية ستدفع عددًا أكبر من الشركات والتجار إلى الالتزام الكامل بالقواعد الضريبية.

وأوضح أن استحداث "كارت التميز" ومنح حامليه أولوية في الخدمات الضريبية يمثل حافزًا مهمًا لمجتمع الأعمال، خاصة في ظل التنافسية الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس فهمًا حقيقيًا لاحتياجات المستثمرين والتجار.

وأضاف أن اعتماد آلية رد الضرائب خلال أسبوع واحد للممولين المدرجين في القائمة البيضاء يعد من أهم عناصر الإصلاح الضريبي، لما له من تأثير مباشر في توفير السيولة المالية للشركات، بما يساعدها على التوسع وزيادة النشاط الاقتصادي.

وأكد المهندس البديوي السيد أن التفاعل الواسع مع الحملة منذ إطلاقها يعكس تعطش مجتمع الأعمال لمثل هذه المبادرات، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل رسالة طمأنة حقيقية للمستثمرين بأن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تحسين بيئة الاستثمار.

واختتم تصريحه مؤكدًا أن استمرار تطوير المنظومة الضريبية يمثل أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن التعاون بين الدولة ومجتمع الأعمال هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

