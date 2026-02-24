قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
كريم بدوي: أسيوط لتكرير البترول تغطي 100% من احتياجات صعيد مصر من البنزين
استمرار أعمال صيانة وتطوير منظومة الإنارة العامة بمدينة رأس غارب

ابراهيم جادالله

تواصل الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب تنفيذ أعمال صيانة وتطوير منظومة الإنارة العامة بعدد من المناطق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة المرافق العامة بكافة مدن المحافظة، في إطار توجيهات الدولة برفع جودة الخدمات الأساسية وتعزيز كفاءة البنية التحتية.

وكلف اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة رأس غارب، قسم الكهرباء باستكمال أعمال صيانة الكشافات وإصلاح الأعطال بأعمدة الإنارة بمنطقة الـ128 والمنطقة الصناعية، لضمان انتظام الخدمة وعدم التأثير على الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وتضمنت الأعمال مراجعة الكشافات، واستبدال التالف منها، وإصلاح التوصيلات الكهربائية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة لمستخدمي الطرق.

وأكد رئيس المدينة استمرار تنفيذ حملات الصيانة الدورية بكافة الشوارع والميادين، ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى الإضاءة العامة وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على المتابعة المستمرة للأعمال لضمان الانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتحسين كفاءة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية المستدامة بمختلف مدن البحر الأحمر.

