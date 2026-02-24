استمرار أعمال صيانة وتطوير منظومة الإنارة العامة بمدينة رأس غارب

تواصل الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب تنفيذ أعمال صيانة وتطوير منظومة الإنارة العامة بعدد من المناطق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة المرافق العامة بكافة مدن المحافظة، في إطار توجيهات الدولة برفع جودة الخدمات الأساسية وتعزيز كفاءة البنية التحتية.

وكلف اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة رأس غارب، قسم الكهرباء باستكمال أعمال صيانة الكشافات وإصلاح الأعطال بأعمدة الإنارة بمنطقة الـ128 والمنطقة الصناعية، لضمان انتظام الخدمة وعدم التأثير على الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وتضمنت الأعمال مراجعة الكشافات، واستبدال التالف منها، وإصلاح التوصيلات الكهربائية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة لمستخدمي الطرق.

وأكد رئيس المدينة استمرار تنفيذ حملات الصيانة الدورية بكافة الشوارع والميادين، ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى الإضاءة العامة وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على المتابعة المستمرة للأعمال لضمان الانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتحسين كفاءة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية المستدامة بمختلف مدن البحر الأحمر.