رئيس مدينة الغردقة يتفقد أعمال فتح وتمهيد 17 شارعًا بمنطقة زرزارة

تفقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، ظهر اليوم، أعمال فتح وتمهيد عدد من الشوارع الداخلية بمنطقة زرزارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتطوير المناطق العشوائية ورفع كفاءة البنية التحتية بها، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات بالمناطق ذات الأولوية.

وأوضح رئيس المدينة أن الحملة تستهدف فتح وتمهيد 17 شارعًا بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من فتح 6 شوارع بالكامل حتى الآن، تمهيدًا لبدء أعمال التمهيد ورفع كفاءتها وفق الخطة المعتمدة.

وأكد اللواء ياسر حماية أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المناطق العشوائية بالمدينة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وضمان سهولة وصول المرافق الحيوية إلى المنطقة، وفي مقدمتها سيارات الإسعاف والحماية المدنية، بما يعزز من مستوى الأمان ويحد من معاناة السكان.

وعلى هامش الجولة، استمع رئيس المدينة إلى عدد من شكاوى المواطنين ومطالبهم، والتي تركزت على ضرورة توصيل بعض المرافق الأساسية، وفي مقدمتها شبكات الغاز الطبيعي والصرف الصحي. وأكد أن هذه المطالب مدرجة ضمن الخطة الشاملة لتطوير المنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية، ورفع كفاءة البنية الأساسية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويوفر بيئة معيشية آمنة وكريمة للمواطنين.