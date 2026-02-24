قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
رئيس مدينة الغردقة يتابع أعمال صيانة شاملة لمنظومة الإنارة بعدد من الطرق الرئيسية

ابراهيم جادالله

تابع اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بعدد من الطرق والمحاور الحيوية بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف أعمال الصيانة الدورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على كفاءة المرافق العامة وتعزيز عوامل السلامة.

وشملت أعمال قسم الكهرباء إصلاح الأعطال وصيانة الكشافات بالطريق الواصل بين طريق الأحياء والطريق الدائري الأوسط، بالمنطقة الواقعة بين منطقتي النور والجوهرة، إلى جانب صيانة الكشافات وإصلاح الأعطال بالمنطقة المحيطة بالمدرسة الفرنسية.

كما امتدت الأعمال إلى طريق الأحياء في الجزء الممتد من منطقة الأمير بن طلال حتى بست وي، وكذلك المنطقة الممتدة من صن رايز حتى المرور ومبارك 7، حيث تم إصلاح الأعطال وصيانة الكشافات بما يسهم في تحسين مستوى الرؤية الليلية والحفاظ على سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق.

وتضمنت الأعمال أيضًا تغيير عداد إلكتروني تالف بآخر جديد بطريق الحجاز، بما يعزز من جودة التغذية الكهربائية واستقرار الخدمة بالمنطقة.

وأكد رئيس المدينة استمرار تنفيذ خطة شاملة لمتابعة كفاءة منظومة الإنارة العامة بكافة القطاعات، مع تكثيف أعمال الصيانة الدورية لضمان استدامة الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الأمان، بما يدعم جهود المحافظة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

