محافظات

حملة رقابية موسعة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمدينة سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت لجنة الرقابة والتفتيش بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا حملة موسعة للمرور على المحلات التجارية والأسواق، تنفيذًا لتكليفات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدولة بإحكام الرقابة على السلع الغذائية وضمان سلامتها.

واستهدفت الحملة عددًا من محلات الجزارة وبيع الطيور بالمدينة، إلى جانب التفتيش على عدد من المخابز، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية المعتمدة.

وجرت أعمال الحملة بمتابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، الذي شدد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية بصورة دورية ومفاجئة، والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وضمت اللجنة ممثلين عن قسم التعاون والإنتاج، ومركز الإصدار، وإدارة الطب البيطري، وإدارة التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء بالبحر الأحمر، وشرطة المرافق، في تنسيق مشترك يهدف إلى إحكام الرقابة على جودة السلع الغذائية المعروضة، والتأكد من سلامة اللحوم والدواجن وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت أعمال التفتيش عن فحص المعروضات، والتأكد من توافر الشهادات الصحية والتراخيص اللازمة، مع توجيه التنبيهات الفورية للمخالفين لاتخاذ الإجراءات التصحيحية، والتأكيد على استمرار الحملات الرقابية بشكل منتظم لضبط الأسواق وردع أي ممارسات مخالفة.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الأجهزة التنفيذية لتعزيز منظومة الرقابة التموينية والصحية، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمواطنين والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة داخل المدينة.

سفاجا البحر الاحمر

