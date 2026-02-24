برلماني: المرحلة المقبلة تتطلب استثمار الزخم السياحي بشكل إستراتيجي

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيادة الملحوظة في أعداد الرحلات الجوية بين مصر والمملكة المتحدة تمثل ثمرة مباشرة لحراك دبلوماسي واقتصادي منظم، يعكس تحسن صورة مصر خارجيًا واستعادة الثقة الدولية في المقصد السياحي المصري.

كبرى شركات السياحة والطيران البريطانية

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ صدى البلد أن السياحة لم تعد مجرد قطاع اقتصادي، بل أصبحت أداة فعّالة من أدوات القوة الناعمة، مشيرًا إلى أن التعاون المتنامي مع الجانب البريطاني، في ظل اللقاءات الرسمية الأخيرة، يعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص البلدين على توسيع مجالات الشراكة، خاصة في مجالي السياحة والآثار.

وأشار إلى أن إعلان شركة Jet2.com عن تشغيل رحلات مباشرة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة اعتبارًا من فبراير 2027، يمثل رسالة ثقة واضحة من كبرى شركات السياحة والطيران البريطانية في استقرار الأوضاع بمصر وجاذبية منتجها السياحي.

وأضاف أن الاستعدادات الجارية لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة في لندن تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الحضور الثقافي المصري في أوروبا، وجذب شرائح جديدة من السائحين المهتمين بالحضارة والتاريخ، بما يدعم السياحة الثقافية إلى جانب السياحة الشاطئية.

وشدد سمير على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الزخم من خلال تسهيل إجراءات السفر، وتعزيز جودة الخدمات، واستمرار الحملات الترويجية الموجهة للأسواق ذات الأولوية، مؤكدًا أن تنامي الحركة الجوية بين مصر وبريطانيا يعكس نجاح الدولة في توظيف الدبلوماسية السياحية لخدمة المصالح الوطنية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.