دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
اعتماد أول سفير لـ فلسطين في يريفان .. ورئيس أرمينيا : حدث تاريخي
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بالعاصمة الجديدة ويوجه بتعميمها في كافة المستشفيات
صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة سابع يوم من رمضان | بث مباشر
رامز ليفل الوحش .. ماجد المصري يضرب رامز جلال علقة موت
برلمان

برلماني: المرحلة المقبلة تتطلب استثمار الزخم السياحي بشكل إستراتيجي

السياحة في مصر
حسن رضوان

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيادة الملحوظة في أعداد الرحلات الجوية بين مصر والمملكة المتحدة تمثل ثمرة مباشرة لحراك دبلوماسي واقتصادي منظم، يعكس تحسن صورة مصر خارجيًا واستعادة الثقة الدولية في المقصد السياحي المصري.

كبرى شركات السياحة والطيران البريطانية

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ صدى البلد أن السياحة لم تعد مجرد قطاع اقتصادي، بل أصبحت أداة فعّالة من أدوات القوة الناعمة، مشيرًا إلى أن التعاون المتنامي مع الجانب البريطاني، في ظل اللقاءات الرسمية الأخيرة، يعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص البلدين على توسيع مجالات الشراكة، خاصة في مجالي السياحة والآثار.

وأشار إلى أن إعلان شركة Jet2.com عن تشغيل رحلات مباشرة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة اعتبارًا من فبراير 2027، يمثل رسالة ثقة واضحة من كبرى شركات السياحة والطيران البريطانية في استقرار الأوضاع بمصر وجاذبية منتجها السياحي.

وأضاف أن الاستعدادات الجارية لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة في لندن تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الحضور الثقافي المصري في أوروبا، وجذب شرائح جديدة من السائحين المهتمين بالحضارة والتاريخ، بما يدعم السياحة الثقافية إلى جانب السياحة الشاطئية.

وشدد سمير على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الزخم من خلال تسهيل إجراءات السفر، وتعزيز جودة الخدمات، واستمرار الحملات الترويجية الموجهة للأسواق ذات الأولوية، مؤكدًا أن تنامي الحركة الجوية بين مصر وبريطانيا يعكس نجاح الدولة في توظيف الدبلوماسية السياحية لخدمة المصالح الوطنية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

المرحلة المقبلة الزخم السياحي مجلس الشيوخ مصر والمملكة المتحدة

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ225 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

بالصور

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

