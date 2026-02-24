لعدم التواجد فى العمل .. محافظ مطروح يحيل مسئول فرع الشركة العامة لتجارة الجملة للتحقيق

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح إحالة مسئولي منفذ الشركة العامة لتجارة الجملة للتحقيق وذلك لتقاعسهم وتأخرهم عن مواعيد العمل الرسمية وإغلاق المنفذ رغم تواجد وتزاحم المواطنين أمام المنفذ.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ مطروح صباح اليوم الثلاثاء.

كما قام المحافظ بالمرور ،على أحد المخابز وسط مدينة مرسي مطروح للإطمئنان على الإلتزام بأوزان وجودة الخبز ومطابقته للمواصفات التموينية للخبز البلدى المدعم والوقوف على مدى رضا المواطنين من الخدمات المقدمة ..

من ناحية أخرى وفى وقت سابق قام اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح ، خلال جولة ميدانية، بتفقد أعمال تطوير وتجديد كوبري روميل ، يرافقه اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام واللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

قدم رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، شرحاً لمشروع إحلال وتجديد كوبري روميل، مع استغلال الطبيعة السياحية للمنطقة ليكون متنزه لأهالي مطروح وزائريها و ينفذه الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي .

موضحاً أن الكوبري الجديد بطول 28 مترا وعرض 16 مترا ويضم 4 حارات مرورية، حارتان في كل إتجاه، مع تحمل أوزان تصل إلى 70 طناً من خلال خوازيق عمق 43 متر .

مشيراً أن جسم الكوبرى يتكون من الإستاليس وحوائط خرسانية مع التجهيز لتركيب الممشى الزجاجى بإتساع مترين في الاتجاهين ، بالإضافة إلى الاهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء وأماكن للتنزه والتصوير، والحرص على اتساع المجرى أسفل الكوبري بما يجدد حركة المياه في البحيرة ويسمح بمرور وتيسير حركة اليخوت والأنشطة البحرية وغيرها.

ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال للإنتهاء منها تمهيدا لإفتتاح الكوبري قبل مايو القادم حرصا على استيعاب الكثافات خلال موسم الصيف القادم.