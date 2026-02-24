لقاء عربي لبحث تطورات الأوضاع في غزة والتنسيق بشأن القضية الفلسطينية

التقى فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بـجامعة الدول العربية، مع سعادة السفير عبد المطلب ثابت، المندوب الدائم لدى الجامعة والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية في القاهرة، وذلك في لقاء رسمي تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الأوضاع الإنسانية والسياسية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الواسع على قطاع غزة على مدى ما يقارب عامين، وما خلّفه من دمار واسع وخسائر بشرية جسيمة، إلى جانب تدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية والإنسانية.

كما شهد اللقاء تبادلًا لوجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التنسيق والتشاور العربي تجاه القضايا المصيرية، ويُسهم في دعم التعاون بين مندوبية دولة ليبيا وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.