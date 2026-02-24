قبرص تعدم 13 ألف حيوان لوقف انتشار مرض الحمى القلاعية

أعلنت السلطات الصحية في قبرص البدء في إعدام 13 ألف رأس من الأغنام والماعز والأبقار لمكافحة تفشي مرض الحمى القلاعية الذي ظهر في مزارع منطقة لارنكا (جنوب شرق البلاد).

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الإخبارية الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ أنه من أجل الحد من تفشي المرض الذي يصيب مزارع منطقة لارنكا، أطلقت السلطات الصحية عملية واسعة النطاق.

من جانبها، قالت "سوتيريا جورجيادو" الخبيرة في الخدمات البيطرية الرسمية أن هذا المرض الفيروسي شديد العدوى أصاب 11 مزرعة، ولكنه لا يزال تحت السيطرة ولا يبدو أنه ينتشر.

وبعد اكتشاف الحالة الأولى الجمعة الماضية، تم رصد جميع الحالات الجديدة داخل منطقة المراقبة التي تم إنشاؤها.

وأكدت "جورجيادو" "أن بقاء تفشي المرض محصورا في دائرة نصف قطرها من 3 إلى 10 كيلومترات حول البؤرة الأولى أمر مشجع".

ومن المتوقع وصول خبراء بيطريين أجانب إلى الجزيرة اليوم /الثلاثاء/ حيث ستتلقى لقاحات من الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى إعدام الحيوانات، أمرت السلطات بزيادة الفحوصات وتوسيع نطاق عمليات التفتيش على الطرق لاحتواء تفشي المرض، كما منع نقل الحيوانات أو أعلافها في جميع أنحاء الجزيرة دون تصريح رسمي مسبق، وكذلك نقلها إلى المسالخ.

ويجري تحقيق للشرطة بتهمة الإهمال لتحديد ما إذا كانت السلطات قد تلقت البلاغ في الوقت المناسب، أو ما إذا كان قد تم نقل الحيوانات بطريقة غير قانونية.

وطلبت وزيرة الزراعة في قبرص "ماريا بانايوتو" مساعدة مالية من احتياطيات الطوارئ التابعة للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن مرض الحمى القلاعية، غير ضار بالبشر، يصيب الحيوانات البرية والمزرعية، من الخنازير والأبقار إلى الأغنام.. ويسبب تقرحات في الفم، وقد يكون مميتا للحيوانات الصغيرة.

وتشهد أوروبا تفشيا للمرض منذ العام الماضي، وهو الأول في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011، حيث ظهر لأول مرة قرب برلين في شهر يناير 2015، ثم في المجر وسلوفاكيا.. وقد أعلنت ألمانيا خالية من المرض منذ ذلك الحين.