منسق أممي: 6 ملايين أوكراني لاجئون و3.7 مليون نزحوا داخلياً

علق ماتياس شمالي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمقيم في أوكرانيا، على حركة النزوح، قائلا إن نحو 6 ملايين أوكراني غادروا البلاد وأصبحوا لاجئين في أوروبا ودول أخرى، في حين نزح قرابة 3.7 مليون شخص داخلياً داخل أوكرانيا، معظمهم من المناطق الشرقية.

وبيّن في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن موجات النزوح الأكبر سُجلت خلال عامي 2022 و2023، إلا أن النزوح لا يزال مستمراً بوتيرة أقل، مؤكدا أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون دعم النازحين عبر توفير وسائل النقل، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة، وتقديم المساعدات الأساسية.

كما لفت إلى أن بعض النازحين يعتمدون على شبكاتهم الاجتماعية من أقارب وأصدقاء في مناطق أكثر أماناً، فيما تستمر المنظمات الإنسانية في تقديم الدعم للفئات الأكثر هشاشة، سواء من خلال الإغاثة المباشرة أو برامج الاستقرار طويل الأمد.

