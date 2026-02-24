قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
في الليلة السابعة من رمضان.. الجامع الأزهر يمتلئ بالمصلين في صلاة العشاء والتراويح
مصدر مسؤول ينفي صحة التقارير المتداولة حول إثيوبيا و البحر الأحمر
8 آلاف جنيه مرتب.. وظائف خالية للشباب بشروط سهلة قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: القمة المصرية السعودية صمام أمان العرب في مواجهة عواصف المنطقة

النائب صلاح فودة
النائب صلاح فودة
حسن رضوان

قال النائب صلاح فودة، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت الدقيق تحمل دلالات استراتيجية عميقة، تتجاوز كونها مجرد زيارة بروتوكولية، لتؤكد من جديد أن القاهرة والرياض هما صمام الأمان الحقيقي للمنطقة العربية في مواجهة العواصف السياسية والأمنية المتلاحقة.

وأضاف “فودة”، في بيان، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية تعكس عمق الروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي لا تهتز بين مصر والسعودية، موضحًا أن وحدة الرؤى بين الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، تُمثل حائط صد منيع ضد محاولات التدخل الإقليمي في الشؤون العربية، وتبرهن على أن التنسيق المصري السعودي هو الركيزة الأساسية لأي نظام إقليمي عربي قوي ومستقر.

وأوضح أن هذه الزيارة تكتسب أهمية قصوى بالنظر إلى الظروف الراهنة، لأنها تأتي في وقت تزداد فيه حدة التصريحات والأطماع حول خارطة الشرق الأوسط الجديد ومخططات إسرائيل الكبرى، والتنسيق في هذا التوقيت يبعث برسالة حاسمة بأن الجغرافيا العربية خط أحمر، وأن القاهرة والرياض ترفضان أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو العبث بالحدود، مؤكدًا أن توقيت الزيارة يتزامن مع تعقيدات المشهد في غزة، والسودان، واليمن، بالإضافة إلى التوترات في البحر الأحمر، ووجود الرئيس السيسي في السعودية يعني وضع خارطة طريق عربية موحدة للتعامل مع هذه الملفات.

ولفت إلى أن الزيارة تأتي في ظل توجهات لتعزيز الاستثمارات السعودية الكبرى في مصر، مما يُعزز من مرونة الاقتصادين في مواجهة الأزمات العالمية، ويؤكد أن الأمن القومي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي، موضحًا أن هذه الزيارة تؤكد للعالم أجمع أن مفاتيح الحل والربط في الشرق الأوسط لا تزال في يد محور القاهرة - الرياض، وأن أي ترتيبات إقليمية مستقبلية لا يمكن أن تمر دون توافق كامل بين القوتين الكبيرتين.

وأكد أن زيارة الرئيس السيسي للسعودية هي زيارة الضرورة القومية؛ فهي تضع النقاط على الحروف في لحظة تاريخية فارقة، وتؤكد أن مصر لا تنسى أشقاءها، وأن السعودية تدرك ثقل مصر الاستراتيجي، وأن المصير المشترك ليس مجرد شعار، بل هو واقع يترجمه التنسيق العسكري والسياسي والاقتصادي رفيع المستوى، مشيرًا إلى أنه عندما تلتقي القاهرة والرياض، فإن المنطقة تستعيد توازنها، وتدرك القوى المتربصة أن الأمن القومي العربي له درع وسيف يحميانه بوعي وحكمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب السنبلاوين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

ترشيحاتنا

محمد القس

مسلسل حد أقصى الحلقة 7.. محمد القس يدعم روجينا بعد هروب زوجها

المبادرة

تفاعل جماهيري كبير على دمج الفن في الفضاءات العامة وعرض السيرة الهلالية بمترو الأنفاق

مسلسل رأس الأفعى

مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. أمير كرارة يحاول الوصول إلى مرتكبي تفجير أتوبيس مدينة نصر

بالصور

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

لقطات من الحلقة 6 من المداح.. حمادة هلال في ورطة

المداح
المداح
المداح

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

فيديو

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد