الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

اتنين غيرنا الحلقة 7.. أسر ياسين يقع في حب دينا الشربيني

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
قسم الفن

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل اتنين غيرنا تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الأحداث، بعدما كشف حسن سويلم (آسر ياسين) أخيرًا عن مشاعره تجاه نور أبو الفتوح (دينا الشربيني)، في لحظة عاطفية جمعتهما داخل شاليه العائلة في العين السخنة.

جاء الاعتراف خلال مشهد اتسم بالهدوء والصدق، إذ عبّر حسن عن حالة التردد التي عاشها طويلًا قبل أن يبوح بحبه، مؤكدًا أن ظهور نور في حياته غيّر الكثير من قناعاته وأعاد إليه إحساسًا افتقده منذ فترة. من جانبها، قابلت نور اعترافه بثقة في مشاعرها، مشيرة إلى أنها منذ لقائهما الأول أدركت أن وجوده سيصنع فارقًا في حياتها.

المشهد حظي بتفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لما حمله من مشاعر صادقة وأداء لافت من بطلي العمل، ما اعتبره كثيرون نقطة تحول مهمة في مسار العلاقة بين الشخصيتين خلال الأحداث المقبلة.

اتنين غيرنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.

اتنين غيرنا مسلسل اتنين غيرنا اسر ياسين

