محافظ الإسكندرية يفتتح الجناح الملكي بـمستشفى العجمي التخصصي

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اليوم، الجناح الملكي بقسم الرويال داخل مستشفى العجمي التخصصي، والتي تُعد إحدى مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

أكد محافظ الإسكندرية أن المستشفى تمثل صرحًا طبيًا متكاملًا يخدم ما يقرب من 2 مليون مواطن بمنطقة غرب الإسكندرية، مشيدًا بالتطوير المستمر في مستوى الخدمات الطبية والفندقية المقدمة للمرضى، خاصة بعد افتتاح الجناح الملكي الذي يضم 6 غرف فندقية بإجمالي 8 أسرة، مجهزة لتقديم أعلى مستوى من الخدمة الفندقية والطبية للمرضى، بما يعكس رؤية الدولة في توفير بيئة علاجية متكاملة تجمع بين الرعاية الصحية المتقدمة والراحة الإنسانية اللائقة بالمواطن السكندري.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن ما يشهده القطاع الصحي من تطوير هو ثمرة توجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز كفاءة الخدمات الصحية، خاصة في نطاق غرب المحافظة الذي يحظى باهتمام خاص ضمن خطة التطوير الشامل.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الإسكندرية أقسام المستشفى والتي تشمل: (القسطرة القلبية، جراحات القلب المفتوح، القسطرة المخية والطرفية، جراحات العظام والمفاصل، الجراحات العامة، المسالك البولية، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، الأنف والأذن والحنجرة، المخ والأعصاب، الجراحات التخصصية الدقيقة، ومناظير الجهاز الهضمي)، حيث اطمأن على مستوى التجهيزات الطبية وكفاءة الفرق العلاجية، مؤكدًا أن العمل داخل المنظومة الصحية يقوم على معايير الجودة والانضباط والجاهزية الكاملة.

وأشاد محافظ الإسكندرية بمطابقة غرف العمليات لمعايير الجودة الدولية ومكافحة العدوى، مثمنًا إمكانات قسم الغسيل الكلوي الذي يضم 46 ماكينة، بينها ماكينتان مخصصتان لمرضى فيروس سي، فضلًا عن خدمات الأشعة المتكاملة التي تشمل (ماموجرام، رنين مغناطيسي، أشعة مقطعية، دوبلر، أشعة سنية وتليفزيونية)، إلى جانب المعامل التي توفر جميع التحاليل الطبية وهرمونات الدم، بما يعكس تكامل المنظومة التشخيصية والعلاجية داخل المستشفى.

كما تفقد محافظ الإسكندرية معهد التمريض بالمستشفى، والذي تم افتتاحه عام 2023 كمدرسة تمريض بثلاثة فصول، ثم تم اعتماده كمعهد تمريض بخمس فصول عام 2024 بطاقة 140 طالبة بنظام الخمس سنوات، ومن المقرر تخريج أول دفعة في 2026، بما يسهم في سد العجز في هيئة التمريض ودعم المنظومة الصحية وخدمة أهالي العجمي وغرب الإسكندرية بكوادر مدربة على أعلى مستوى.

وفي سياق متصل؛ وجّه محافظ الإسكندرية بإنشاء مظلة أمام قسم الطوارئ لحماية المرضى وذويهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء جمعية خيرية لدعم غير القادرين، انطلاقًا من البعد الاجتماعي والإنساني في تقديم الخدمة الصحية، كما وجه بنقل تبعية الأرض المجاورة للمستشفى بمساحة 1500 متر لاستغلالها في التوسعات المستقبلية، وعلى رأسها إنشاء معهد تمريض إضافي وبنك دم تجميعي يخدم منطقة غرب الإسكندرية.

وأكد المحافظ أن الرؤية المستقبلية تشمل إنشاء وحدة متخصصة للسموم والحروق كامتداد للمستشفى، بما يلبّي احتياجات المواطنين والعاملين بالمصانع البترولية بمنطقة غرب الإسكندرية، ويعزز جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والمتخصصة.

وفي السياق ذاته؛ أعرب محافظ الإسكندرية عن تقديره البالغ للجهود المخلصة التي تبذلها الأطقم الطبية والإدارية، مشددًا على أن تطوير القطاع الصحي يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، وأن المواطن سيظل محور الاهتمام الأول في جميع خطط التطوير.

تضم المستشفى 24 عيادة تخصصية، إلى جانب خدمات الطوارئ والاستقبال على مدار 24 ساعة، والتي تستقبل أكثر من 50 ألف حالة سنويًا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 146 سريرًا، مقسمة إلى 70 سريرًا بالأقسام الداخلية، و54 سريرًا بالرعايات المركزة والحرجة، و22 سريرًا بالحضانات، و46 سريرًا بقسم الكُلى، و22 سريرًا بالعيادات، و7 أسرة بالعمليات، و4 أسرة بالإفاقة، و17 سريرًا بالطوارئ، و7 أسرة بالمناظير.

ويعكس افتتاح الجناح الملكي خطوة نوعية جديدة في مسار تطوير الخدمات الصحية بمحافظة الإسكندرية، ورسالة واضحة بأن الاستثمار في صحة المواطن هو استثمار في مستقبل الوطن.