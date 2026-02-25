قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتحرك لضم مهاجم جديد.. و«كامويش» يرحل بنهاية الموسم
«مشروع لعيب كبير».. دويدار يتغنى بلاعب الزمالك أحمد ربيع ويوجّه رسالة لـ «شيكو بانزا»
مصرع الطيار .. تحطم طائرة مقاتلة تركية من طراز إف-16 في باليكسير
بعد زيارة الرئيس السيسي.. طيران الرياض يُعلن: القاهرة ثاني وجهاتنا الإقليمية
ثقب رصاصة في طائرة تابعة للخطوط الأمريكية بعد رحلة من ميامي إلى كولومبيا
تعرف على آخر تطورات مصابي الأهلي بعد الاستبعاد من مباراة سموحة
لسحور سهل وصحي .. طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
أفضل الأعمال الصالحة في رمضان .. انتهز الفرصة لتفوز بالشهر كله
خبير آثار يكشف عن وثائق صخرية بسيناء لحجاج مصريين في طريقهم إلى جبل الشريعة |شاهد
صدق أو لا تصدق .. «الغندور»: «شيكوبانزا» ساب الماتش عشان يدخل الحمام
وكيل حسام عبدالمجيد يكشف تطورات تجديد عقده مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الراقصة دينا: 9 زيجات فاشلة.. حب واحد في حياتي ولن أعتزل الرقص

الراقصة دينا
الراقصة دينا
محمود محسن

حلت الراقصة دينا، ضيفة على الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج " ورا الشمس " المذاع على قناة " الشمس".

دينا تكشف سر زيجاتها التسع : رفضت الاعتزال .. وتجارب الحب علمتني دروسًا
 

أكدت الراقصة دينا، أنها خاضت تجربة الزواج 9 مرات، وجميعها انتهت بالانفصال، مشيرة إلى أن نقطة الخلاف المتكررة كانت مطالبتها باعتزال الرقص، الأمر الذي رفضته حفاظًا على مهنتها وهويتها الفنية.

وقالت دينا خلال لقاء لها لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”،  أنها لا تخجل من تجاربها السابقة، بل تعتبرها دروسًا صنعت خبرتها في فهم طبيعة العلاقات.

وتحدثت عن خوضها تجربة الزواج من رجل متزوج، موضحة أنها كانت على دراية بالأمر منذ البداية، بينما لم تكن الزوجة الأولى تعلم. وأشارت إلى أن التجربة لم تمنحها الشعور بالاستقرار، لذلك قررت عدم تكرارها، معلنة رفضها القاطع لفكرة الارتباط السري مستقبلًا.

دينا: عشت قصة حب واحدة.. وأتعامل مع الإنفصال بهدوء وقوة
 

أكدت الراقصة دينا، أنها عاشت قصة حب واحدة وصفتها بالأهم في حياتها، دون أن تفصح عن هوية صاحبها، مشيرة إلى أنه ما زال على قيد الحياة، لكنها أنهت التواصل معه لأن استمرار العلاقة لم يكن ممكنًا. 

وقالت دينا خلال لقاء لها لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، أنها تتعامل مع الانفصال بهدوء وقوة، إذ تمنح نفسها أيامًا قليلة للحزن ثم تعود لممارسة حياتها بشكل طبيعي، مشددة على قدرتها على الاعتماد على نفسها دون الحاجة للارتباط.

وتابعت أنه انا اتجوزت 9 مرات قبل كده في حياتي ومفيش أي جوازة مستخبية ".


دينا: لن أوقف أكاديمية الرقص حتى لو ارتديت الحجاب
 

أكدت الراقصة دينا أنها قامت بالعديد من العمرات وأدت مناسك حج بيت الله الحرام، مشددة على أنها لا تسمح لأي شخص بأن يحكم على علاقتها مع الله سبحانه وتعالى.

وقالت دينا، خلال لقاء لها لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، أنها في حال ارتداءها للحجاب مستقبلاً، فإنها لن تغلق أكاديمية الرقص الخاصة بها، وستواصل تدريب الفتيات على الرقص سواء ارتدين الحجاب أم لا.

وتابعت الراقصة دينا، أن "الرقص لو كان رقصا راقيا هيبقى تمام، و الناس اللي مش بتحب مهنتي  مش عايزة اعرفهم أو اشوفهم".

دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
 

أكدت الراقصة دينا أن الفنانة مي عمر جسدت دور راقصة في مسلسل "اش اش" الذي عُرض خلال رمضان الماضي، لكنها لم تقم بالرقص فعليًا خلال الأحداث.

وقالت دينا، خلال لقاء لها لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، إن مي عمر قدمت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة، وهو نوع من الرقص لا يسمح بالتطور أو الابتكار داخل سياق العمل الفني.

وتابعت الراقصة دينا، أن الدور لم يتطلب مهارات رقص حقيقية، وإنما كان مجرد تجسيد شكلي للشخصية.

الراقصة دينا الحج الرقص مي عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

الإيحار القديم

بين موعد الحكومة ونص القانون.. مستأجرو الإيجار القديم يواجهون مهلة حاسمة

ترشيحاتنا

هاني أبو ريدة

هاني أبو ريدة يجتمع مع مدير المنتخبات العراقية

محمد صلاح

السعودية الأقرب.. نجم ليفربول السابق يصدم محمد صلاح حول مستقبله في أوروبا

مصر والعراق

منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يتعادل مع العراق 1-1 وديا

بالصور

لسحور سهل وصحي .. طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

ما بين الإيجابيات والسلبيات.. التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد