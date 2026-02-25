الراقصة دينا: 9 زيجات فاشلة.. حب واحد في حياتي ولن أعتزل الرقص

حلت الراقصة دينا، ضيفة على الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج " ورا الشمس " المذاع على قناة " الشمس".

دينا تكشف سر زيجاتها التسع : رفضت الاعتزال .. وتجارب الحب علمتني دروسًا



أكدت الراقصة دينا، أنها خاضت تجربة الزواج 9 مرات، وجميعها انتهت بالانفصال، مشيرة إلى أن نقطة الخلاف المتكررة كانت مطالبتها باعتزال الرقص، الأمر الذي رفضته حفاظًا على مهنتها وهويتها الفنية.

وقالت دينا خلال لقاء لها لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، أنها لا تخجل من تجاربها السابقة، بل تعتبرها دروسًا صنعت خبرتها في فهم طبيعة العلاقات.

وتحدثت عن خوضها تجربة الزواج من رجل متزوج، موضحة أنها كانت على دراية بالأمر منذ البداية، بينما لم تكن الزوجة الأولى تعلم. وأشارت إلى أن التجربة لم تمنحها الشعور بالاستقرار، لذلك قررت عدم تكرارها، معلنة رفضها القاطع لفكرة الارتباط السري مستقبلًا.

دينا: عشت قصة حب واحدة.. وأتعامل مع الإنفصال بهدوء وقوة



أكدت الراقصة دينا، أنها عاشت قصة حب واحدة وصفتها بالأهم في حياتها، دون أن تفصح عن هوية صاحبها، مشيرة إلى أنه ما زال على قيد الحياة، لكنها أنهت التواصل معه لأن استمرار العلاقة لم يكن ممكنًا.

وقالت دينا خلال لقاء لها لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، أنها تتعامل مع الانفصال بهدوء وقوة، إذ تمنح نفسها أيامًا قليلة للحزن ثم تعود لممارسة حياتها بشكل طبيعي، مشددة على قدرتها على الاعتماد على نفسها دون الحاجة للارتباط.

وتابعت أنه انا اتجوزت 9 مرات قبل كده في حياتي ومفيش أي جوازة مستخبية ".



دينا: لن أوقف أكاديمية الرقص حتى لو ارتديت الحجاب



أكدت الراقصة دينا أنها قامت بالعديد من العمرات وأدت مناسك حج بيت الله الحرام، مشددة على أنها لا تسمح لأي شخص بأن يحكم على علاقتها مع الله سبحانه وتعالى.

وقالت دينا، خلال لقاء لها لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، أنها في حال ارتداءها للحجاب مستقبلاً، فإنها لن تغلق أكاديمية الرقص الخاصة بها، وستواصل تدريب الفتيات على الرقص سواء ارتدين الحجاب أم لا.

وتابعت الراقصة دينا، أن "الرقص لو كان رقصا راقيا هيبقى تمام، و الناس اللي مش بتحب مهنتي مش عايزة اعرفهم أو اشوفهم".

دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش



أكدت الراقصة دينا أن الفنانة مي عمر جسدت دور راقصة في مسلسل "اش اش" الذي عُرض خلال رمضان الماضي، لكنها لم تقم بالرقص فعليًا خلال الأحداث.

وقالت دينا، خلال لقاء لها لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، إن مي عمر قدمت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة، وهو نوع من الرقص لا يسمح بالتطور أو الابتكار داخل سياق العمل الفني.

وتابعت الراقصة دينا، أن الدور لم يتطلب مهارات رقص حقيقية، وإنما كان مجرد تجسيد شكلي للشخصية.