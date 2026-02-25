كبير مفتشي الوكالة الذرية سابقا : إيران قادرة على تصنيع قنبلة بسهولة

قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الذرية سابقا، إن امتلاك إيران أكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يمثل تطوراً بالغ الخطورة، نظراً لقرب هذه النسبة من مستوى التخصيب العسكري المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن هذه الكمية، في حال رفع نسبة تخصيبها إلى 90%، وهي النسبة المستخدمة في القنابل النووية التقليدية، قد تكون كافية نظرياً لإنتاج ما يقارب 10 قنابل ذرية، مضيفا أن تحويل اليورانيوم من نسبة 60% إلى 90% لا يتطلب وقتاً طويلاً أو عمليات تخصيب معقدة، بل يحتاج إلى فترة قد تمتد لأسبوعين أو ثلاثة باستخدام عدد محدود من أجهزة الطرد المركزي.

وأشار أبو شادي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر أي مادة مخصبة بنسبة تفوق 20% قابلة من الناحية النظرية للاستخدام العسكري، إلا أن تصنيع قنبلة بحجم وتأثير مماثل لقنبلة هيروشيما يتطلب مستوى تخصيب يبلغ نحو 90%.

وأكد أن هذا المخزون يمثل اليوم أهم ورقة تفاوضية في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لافتاً إلى أن واشنطن تسعى إلى خفض نسبة التخصيب إلى الصفر أو التخلص من هذه الكميات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن إيران، من جانبها، تتحفظ على أي خطوة سريعة للتخلص من المخزون، مستحضرة تجربتها السابقة عندما خفضت مستويات التخصيب إلى 3.67% ونقلت الكميات الزائدة إلى الخارج، دون أن تحصل على رفع فوري للعقوبات، مشيرا إلى أن طهران تشترط في أي اتفاق جديد أن تتم العملية بشكل تدريجي ومتزامن مع رفع العقوبات.