محافظ البحر الأحمر يعقد لقاءً أسبوعيا مع المواطنين لبحث الشكاوى والطلبات

يعقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، لقاءً أسبوعيًا مع المواطنين، في إطار حرصه على التواصل المباشر والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على إيجاد حلول فورية لها.

ومن المقرر أن يُعقد اللقاء بصفة دورية كل يوم ثلاثاء، حيث يخصص المحافظ هذا اليوم لبحث شكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق رضا المواطنين.

وأوضح الإعلان أن التقدم بطلبات المقابلة يتم من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، وذلك تمهيدًا لعرضها خلال اللقاء الأسبوعي.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز قنوات التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، وتأكيدًا على نهج الشفافية والتفاعل المباشر مع القضايا الجماهيرية.