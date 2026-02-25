التنمية المحلية: تمكين القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في الطاقة الجديدة والمتجددة بالمحافظات.. ونواب: مصر توفر الأمان للمستثمر

وزيرة التنمية المحلية: مشروعات شركة " سكاتك " النرويجية تتماشى مع توجهات الدولة المصرية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

نائب يكشف استراتيجية الدولة بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

برلماني: إقامة المشروعات الاستثمارية يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية



أكد عدد من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الطاقة المتجددة هي أي نوع طاقة تخرج إنتاج كهرباء بدون وضع وقود لها، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهي التي نراها على الطرق أثناء السفر وهي المراوح، وأشاروا إلى أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

قال النائب طلعت السويدي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الطاقة المتجددة هي أي نوع طاقة تخرج إنتاج كهرباء بدون وضع وقود لها، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهي التي نراها على الطرق أثناء السفر وهي المراوح، موضحا أنه حدث تطور غير مسبوق في طاقة الرياح ، حيث كان أول مشروع قامت مصر بإنشاءه في طاقة الرياح منذ 15 عام ، وكانت المروحة الواحدة تبدأ بـ 300 ميجا وات ثم وصلت إلى 500 ميجا وات ، وحينما وصلت إلى 1 ميجا وات، وبالتالي فإن هذه الطاقة حققة أرقاما مذهلة.

وأضاف السويدي لـ"صدى البلد": كما أن آخر مشروع افتتحته مصر في طاقة الرياح كان بـ3.5 ميجا وات لكل مروحة ، والجديد هو أن المروحة الواحدة ستصل إلى 7.5 ميجا وات ، وبالتالي لن نصل إلى أحدث شيىء في التكنولوجيا لأنها تتغير سنويا.

واختتم عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: وبالتالي ليس من المنطقي حينما تتغير التكنولوجيا نلغي القديم ونستبدله بالجديد ، ولكننا مع التكنولوجيا الحديثة ونعود لكي نجدد من الجديد.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات ، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

وأضاف عبد النظير، لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكانت قد عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع وفد من شركة سكاتك Scatec النرويجية، برئاسة محمد عامر نائب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و بمشاركة كل من المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية واللواء عماد كدواني محافظ المنيا واللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، والدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر وذلك عبر الفيديو كونفرانس وبحضور كل من المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والمهندسة فاطمة محمد رئيس الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية .

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مشروعات شركة " سكاتك " النرويجية تتماشى مع توجهات الدولة المصرية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمساعى الجارية من الحكومة لدعم الاقتصاد الأخضر وتحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة الجديدة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى الأهمية التي توليها الدولة لتمكين القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر فى مختلف القطاعات الحيوية .

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة والمحافظات المعنية على تقديم كل الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح مشروعات الشركة فى مصر وتحقيق أقصى استفادة منها فيما يخص الامتهاء من دراسات تقييم الآثر البيئى للمشروعات التى تقدمت بها الشركة إلى جهاز شئون البيئة للحصول علي الموافقات البيئية واستيفاء كافة الاشتراطات البيئية اللازمة أو التراخيص اللازمة من المحافظات لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع بما يساهم فى زيادة حجم استثماراتها فى السوق المصرى وتوطين بعض الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن .

وخلال اللقاء عرض محمد عامر نائب الرئيس التنفيذي نبذة حول تاريخ الشركة النرويجية وخبراتها العالمية التى تتمتع بها فى مجال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية للطاقة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه ، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التى قامت الشركة بتنفيذها فى عدد من المحافظات المصرية خلال الفترة الماضية والتطورات الخاصة بالمشاريع الجاري تطويرها بالفعل والتى تتضمن إلى جانب مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بشدوان فى منطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر بقدرة 900 ميجا وات ، مشروع "فالى" للطاقة المستدامة والذي سيكون أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة فى العالم وسيتم تطويره فى محافظات المنيا وقنا والإسكندرية ويشمل تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميجاوات وبطاريات تخزين بقدرة 1500 ميجاوات ومحطة محولات بمنطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا بالاضافة إلى محطة محولات وبطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 1500 ميجاوات بمنطقة أبوقير بالإسكندرية وبطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 1000 ميجاوات بمحافظة قنا ، بالإضافة إلى قيام الشركة بتطوير مشروع دندرة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات و200 ميجاوات بطاريات لتخزين الطاقة والمخصص إنتاجه لتغذية مجمع شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي .

كما أشار نائب الرئيس التنفيذي للشركة إلى أنه سيتم الاستعانة بالعمالة والشركات المحلية فى تنفيذ مشروعات الشركة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمجتمعات المحلية بالاضافة إلى دعم الشركة ببعض التدخلات فى إطار المشاركة المجتمعية للمحافظات ، مشيراً إلى أن الشركة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الهدف الوطني لمصر المتمثل في الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ودعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتطوير أول مشروع في أفريقيا والشرق الأوسط لتوفير طاقة خضراء مستدامة على مدار الساعة، بالإضافة إلى ضمان التحول الأخضر لقطاع الكهرباء وتوطين بطاريات تخزين الطاقة.