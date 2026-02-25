افتتاح العيادات البيطرية بجامعة الإسكندرية لتعزيز دورها في خدمة المجتمع

افتتحت كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية العيادات البيطرية الجديدة، وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، لتقديم خدمات طبية بيطرية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة والرعاية الطبية.

وأكدت الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن افتتاح العيادات البيطرية بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية يعكس التزام الجامعة بدورها المجتمعي، وربط خبراتها الأكاديمية باحتياجات المجتمع.

وقالت إن العيادات تمثل نموذجًا متكاملًا للرعاية البيطرية المتخصصة تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في دعم صحة الحيوان وتعزيز منظومة الأمن الغذائي وخدمة المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور محمود المغربي، عميد كلية الطب البيطري، إن افتتاح العيادات يأتي في إطار حرص الكلية على الاضطلاع بدورها المجتمعي والمهني، وتقديم خدمات طبية بيطرية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة والرعاية الصحية، لخدمة الحيوانات الأليفة والأبقار والأغنام والخيول، بما يسهم في دعم الثروة الحيوانية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح أن العيادات تقدم باقة متكاملة من الخدمات تشمل الكشف الإكلينيكي الشامل وتشخيص الحالات المرضية، والفحص باستخدام أحدث أجهزة السونار، وبرامج التطعيمات الدورية والوقائية، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية المختلفة، ومنها الجراحات العامة وعمليات تعقيم الذكور والإناث.

وأضاف أن العيادات توفر أيضًا إقامة علاجية للحيوانات الأليفة تحت إشراف طبي متكامل على مدار الساعة، فضلًا عن خدمة الإقامة الفندقية (Boarding) أثناء السفر أو عند الحاجة، مؤكدًا أن جميع الخدمات تُقدم من خلال فريق طبي متخصص من أعضاء هيئة التدريس، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والرعاية والرفق بالحيوان.

وأشار عميد الكلية إلى أن الهدف من تشغيل العيادات هو تقديم نموذج متكامل للرعاية البيطرية الجامعية يجمع بين الخبرة الأكاديمية والخدمة المجتمعية، بما يعكس مكانة الجامعة ودورها الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

•• العنوان: الإسكندرية – الطريق الدائري – أبيس العاشرة

📞 للاستفسار والحجز: 01117675793 – 01009952344