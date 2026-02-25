وزير الرياضة: دعم وتطوير منظومة الأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي لشئون الحياة الطلابية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في دعم وتطوير منظومة الأنشطة الطلابية والرياضية داخل الجامعات والمدارس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين طلاب مصر.

وتناول اللقاء آليات تكامل الجهود بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي، إلى جانب وزارة التربية والتعليم، لوضع رؤية موحدة تستهدف الارتقاء بالحياة الطلابية، وتكثيف البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية داخل المؤسسات التعليمية، بما يسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة بدنيًا وفكريًا، واكتشاف الموهوبين وصقل قدراتهم في مختلف الألعاب.

كما شهد الاجتماع مناقشة سبل دعم المشاركة المصرية في بطولات العالم الجامعية، واستعراض دراسة ملف استضافة مصر لبطولة العالم للرياضة الجامعية عام 2031، في ضوء ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية رياضية متطورة، ومنشآت حديثة، وخبرات تنظيمية ناجحة في استضافة كبرى الفعاليات الدولية خلال السنوات الماضية، وهو ما يعزز فرص مصر في تنظيم الحدث بصورة تليق بمكانتها الإقليمية والدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا أوسع مع مؤسسات الدولة المعنية بالشأن التعليمي، انطلاقًا من الإيمان بأهمية الرياضة كأحد محاور بناء الإنسان المصري، مشددًا على أن دعم الأنشطة الطلابية يمثل ركيزة أساسية لإعداد جيل واعٍ قادر على المنافسة ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.