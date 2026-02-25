ندوة توعوية حول "دور الوعي السكاني في استقرار الأسرة المصرية" ببني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية ندوة توعوية بعنوان "دور الوعي السكاني في استقرار الأسرة المصرية"، والتي تأتي في إطار حرص الجامعة على رفع الوعي القومي لدى الطلاب وتفعيل دورها في خدمة المجتمع.

جاء ذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن، عميد الكلية، وبمتابعة تنفيذية من الدكتور محمد سعد الشربيني، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، و إكرام أحمد مصطفى، مدير وحدة الاستشارات الأسرية. وقد حاضر فيها نجلاء محمد الصاوي، مدير المجلس القومي للسكان. وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة، أن المؤسسات الأكاديمية لها دور محوري في التصدي للتحديات السكانية، مشيراً إلى أن الندوة استهدفت نشر ثقافة الوعي السكاني وبيان أثره المباشر في تحقيق الاستقرار الأسري، موضحاً العلاقة الوثيقة بين تنظيم الأسرة وتحسين جودة الحياة للفرد والمجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هنداوي عبد اللاهي، أن الندوة سعت لتعزيز مفاهيم التخطيط الأسري القائم على المسؤولية المشتركة، وإبراز دور المؤسسات المجتمعية في دعم القضايا السكانية وربطها بأهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". كما وجه الشكر للقائمين على الندوة، مؤكداً على أهمية توعية الشباب الجامعي وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في مواجهة التحديات السكانية، بما يسهم في بناء أسرة مصرية أكثر تماسكاً واستقراراً.



