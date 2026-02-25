«المتحدة» ترحب بإشادة الأعلى لتنظيم للإعلام بدراما رمضان.. وتؤكد التزامها بالمسؤولية الوطنية

وجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشكر والتقدير للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، ولجنة الدراما برئاسة الناقدة الدكتورة ماجدة موريس، على متابعتهم الدقيقة وجهودهم الكبيرة فى متابعة وتقييم مسلسلات رمضان.

وأضافت شركة المتحدة في بيانها انها تقدر إشادة تقرير اللجنة بمسلسلات هذا العام، مؤكده أن شهادة المجلس تعكس بوضوح نجاح استراتيجية «المتحدة» فى تقديم محتوى يجمع بين الجودة الفنية والمسؤولية الوطنية.

وتابعت:"فى هذا الإطار، تفخر الشركة بإشادة المجلس باهتمام المسلسلات بالقضايا الوطنية والقومية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وأحداث العدوان على غزة، لأنها تعتبر ذلك واجبا أساسيا يساهم فى تشكيل وعي الجمهور المصري والعربي.

كما تعتبر الشركة أن إشادة المجلس بالظهور القوي للمواهب الشابة، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، يشجعها على الاستمرار فى دعم الأجيال الجديدة وتجديد دماء الفن، لعمل توازن فني متكامل مع خبرات نجومنا الكبار.

وأتمت:" تعبر الشركة عن تقديرها الخاص لإبراز تقرير اللجنة نجاح مسلسلات «أصحاب الأرض»، و«رأس الأفعى»، و«عين سحرية»، وتؤكد أن تصدر هذه الأعمال لنسب المشاهدة هو نتيجة عمل متواصل يهدف إلى تقديم دراما راقية تناسب قيم ومبادئ الأسرة المصرية.



من ناحية أخرى، تضع الشركة المتحدة في اعتبارها الملاحظات التى ذكرها المجلس حول تكرار بعض الأفكار أو وجود بعض مشاهد تشمل عنفا فى بعض الأعمال؛ وتؤكد أنها ستدرس هذه الملاحظات المهنية وتقيمها بدقة فى خطط الإنتاج القادمة، من أجل تطوير القصص الدرامية وتأكيد الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمهنية.

واختتمت: “تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استمرار تعاونها المثمر مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتقديم رسالة إعلامية ودرامية هادفة، تقوي الهوية المصرية، وتبرز التطور الذى تشهده الدولة، للحفاظ على مكانة وتأثير الفن المصري فى المنطقة والحفاظ على ريادة مصر في القوى الناعمة”.