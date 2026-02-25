محافظة الإسكندرية: تخصيص رقم واتساب لتلقي شكاوى تقطيع المسافات

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن تخصيص خط لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بتقطيع المسافات، وشكاوى المواصلات، وذلك في إطار ضبط منظومة النقل والحفاظ على حقوق الركاب وتحقيق الانضباط المروري وحماية المواطنين من الاستغلال.

وقد أوضح المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية أن تلقي الشكاوى يتم عبر تطبيق واتساب على الرقم (٠١٢٨١٥٣٣٣٨٥)، على أن تتضمن الشكوى صورة واضحة للوحات السيارة، ونوع المخالفة، وتوقيت حدوثها، بما يساهم في سرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد المحافظ أنه في حال تكرار الشكوى من السائق ذاته وثبوت المخالفة، سيتم تغليظ العقوبة وفقًا لتصل إلى إلغاء خط سير السائق، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية لضبط منظومة المواصلات وتحقيق خدمة آمنة ومنضبطة تليق بأبناء الإسكندرية.