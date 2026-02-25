قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أنا مش بخيل» .. أحمد ماهر: مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل |فيديو
البابا تواضروس: الكتاب المقدس هو العلاج الأساسي في وقت التجربة
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 8.. صراع داخلي بين الإرهابي محمود عزت وعناصر التنظيم
من الكاتدرائية المرقسية.. البابا تواضروس يواصل سلسلة «قوانين كتابية روحية»
البابا تواضروس: كلمة الله طريق النصرة في تجارب الصوم الكبير
تشكيل مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
تعرف على الفرق الأقرب للتأهل من ملحق الدوري الأوروبي
"الأعلى للإعلام" والنقابات الفنية يتفقان على تقييم شامل لدراما وبرامج رمضان
تشكيل مباراة يوفنتوس وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكثر من 30 جهة وسفينة مرتبطة بإيران
40 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
طريقة عمل صينية الكنافة بالزبيب بمذاق شهي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الإسكندرية: تخصيص رقم واتساب لتلقي شكاوى تقطيع المسافات

محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية
أحمد بسيوني

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن تخصيص خط لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بتقطيع المسافات، وشكاوى المواصلات، وذلك في إطار ضبط منظومة النقل والحفاظ على حقوق الركاب وتحقيق الانضباط المروري وحماية المواطنين من الاستغلال.

وقد أوضح المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية أن تلقي الشكاوى يتم عبر تطبيق واتساب على الرقم (٠١٢٨١٥٣٣٣٨٥)، على أن تتضمن الشكوى صورة واضحة للوحات السيارة، ونوع المخالفة، وتوقيت حدوثها، بما يساهم في سرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد المحافظ أنه في حال تكرار الشكوى من السائق ذاته وثبوت المخالفة، سيتم تغليظ العقوبة وفقًا لتصل إلى إلغاء خط سير السائق، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية لضبط منظومة المواصلات وتحقيق خدمة آمنة ومنضبطة تليق بأبناء الإسكندرية.

الإسكندرية محافظة الإسكندرية تقطيع المسافات أيمن عطية المواصلات

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

أحمد ماهر

أحمد ماهر عن لقب فارس المسرح العربي: حقي الأدبي ولم يركب أحد الخيل على خشبات المسرح غيري

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: الركوع والسجود عرفتهما الشرائع السابقة.. والخشوع جوهر الصلاة

علي جمعة

علي جمعة: القراءة من المصحف في الفريضة والنفل جائزة شرعا وليست بدعة

مرض ياسمين الخطيب.. أسباب وأعراض خراجات الوجه

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

