نهاية صادمة لكيرا يغنم.. استشهاد دكتورة رغد وزوجها في أقسى لحظات صحاب الأرض

شهدت الحلقة الثامنة من صحاب الأرض تطورًا صادمًا ومؤلمًا، مع استشهاد الدكتورة رغد، التي تجسدها كيرا يغنم، وزوجها إثر غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى الوديان. المشهد جاء بعد سلسلة من اللحظات الإنسانية التي حاولت فيها رغد التمسك بالأمل، سواء كطبيبة تؤدي واجبها أو كزوجة تحلم بمستقبل أكثر أمانًا.

الغارة حوّلت المستشفى من ملاذ آمن للجرحى إلى ساحة مأساة جديدة، حيث آثرت رغد البقاء بالمستشفى فى ظل ظروف قاسية تباشر عملية دقيقة محاولةً إنقاذ حياة زوجها، لتُختتم رحلة رغد وزوجها بنهاية موجعة تعكس قسوة الحرب وتداعياتها على الجميع.

الحلقة تركت أثرًا عاطفيًا كبيرًا لدى المشاهدين، خاصة بعد المشاهد السابقة التي حملت وعودًا بحياة جديدة، ما جعل الفقد أكثر إيلامًا وأثرًا.

المسلسل يعرض على قنوات DMC بالتوازى مع عرضه على منصى Watch It محدثاً حالة من الزخم والتفاعل على صفحات التواصل الاجتماعى.

مسلسل "صحاب الأرض" معالجة وسيناريو وحوار عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي، وتشارك كيرا يغنم في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، تارا عبود، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، وسارة يوسف.