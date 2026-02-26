الأزهر الشريف: الصلاة نور القلوب ونجاة العبد يوم القيامة

أكد الدكتور نادي عبد الله، أستاذ جامعة الأزهر الشريف، أن الصلاة تمثل "نورًا" حقيقيًا في حياة المسلم، مشيرًا إلى أن الحديث النبوي الشريف: "الصلاة نور".

وأضاف في تصريحات خلال برنامج "فالتمسوا نورًا" على قناة الناس، أن الصلاة تمنح العبد طمأنينة في قلبه وتضيء حياته في الدنيا والآخرة.

وأوضح عبد الله أن الصلاة التي يحضر فيها القلب وتخشع فيها الجوارح هي التي تنير حياة المؤمن يوم القيامة، مشددًا على أهمية أداء الصلاة بخشوع لتحقيق الأثر الروحي العميق.

كما أشار إلى أن الصلاة تساعد في تعزيز التواضع والخضوع لله، وذكّر بآية "سيماهم في وجوههم من أثر السجود"، التي توضح تأثير العبادة على ملامح المؤمن.

، دعا الدكتور نادي عبد الله المسلمين إلى المحافظة على الصلاة لما لها من فوائد عظيمة في الدنيا، والنجاة من الظلمات يوم القيامة.