اختلفوا على لافتة نادي المحامين.. إعدام لـ 2 و4 مؤبد للمتهمين في جريمة فرشوط

قضت الدائرة الأولى بـ محكمة جنايات قنا، بمعاقبة نقيب المحامين الأسبق بمركز فرشوط غيابيًا بالإعدام شنقًا، ونجله حضوريًا بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لـ 4 متهمين آخرين من أفراد عائلته، لاتهامهم بقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، خلال مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، بسبب خلاف على لافتة مقر نادي المحامين بمدينة فرشوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وبأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.

وتعود وقائع القضية رقم 6114 لسنة 2020 جنايات فرشوط إلى تلقي مركز شرطة فرشوط بلاغًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية بشارع الشيخ غريب بمدينة فرشوط، ووجود جثة وعدد من المصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين مقتل المجني عليه "عمر . ع . م"، وإصابة كل من "عبدالمتعال . خ . ر"، و"محمود . ع . ر"، و"خالد . م . م"، حيث جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى فرشوط.



وكشفت تحريات ضباط وحدة المباحث أن مرتكبي الواقعة هم كل من:

"محمد . ط . م . ش"، و**"محمد . ش . م . ش"، و"شمروخ . م . ش"، و"ممدوح . م . ش"، و"أحمد . ف . ا"، و"طلعت . م . ش"**.

وأشارت التحريات إلى نشوب مشادة كلامية بين "أحمد . م . ح" نقيب المحامين بمركز فرشوط آنذاك، والمنتمي لعائلة عبد التواب، والمتهم "طلعت . م . ش" نقيب المحامين الأسبق، بسبب لافتة مثبتة على مقر نادي محامي فرشوط تحمل اسم النقيب الحالي دون ذكر اسم النقيب الأسبق، أثناء تواجد الأخير بالقاهرة.



وأضافت التحريات أنه على إثر تلك المشادة، قام المتهم الأخير بتجميع عدد من أقاربه، والتوجه إلى منازل عائلة عبد التواب، وهم محرزون أسلحة نارية وبيضاء، حيث أطلقوا الأعيرة النارية بشكل عشوائي لبث الذعر وقطع الطريق، ثم صوبوا النيران تجاه أفراد العائلة قاصدين النيل منهم، ما أسفر عن إصابة المجني عليه "عمر . ع . م" إصابة أودت بحياته، وإصابة الثلاثة الآخرين.

