سقوط لص سرق دراجة هوائية لعامل في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة هوائية بقنا.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) ، وبحوزته الدراجة الهوائية المستولى عليها ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.. وبإستدعاء مالك الدراجة الهوائية (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة فقط) تعرّف عليها واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





