إنذارات ومحاضر ونقص وزن.. حملة مكثفة على 7 مخابز بحي جنوب الغردقة

في إطار تشديد الرقابة على السلع الأساسية، قادت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، برئاسة اللواء ياسر حماية رئيس المدينة، حملة تفتيشية موسعة استهدفت 7 مخابز بنطاق حي جنوب، للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية.

الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تكثيف المرور على الأفران بمختلف مدن المحافظة، مع التركيز على التأكد من مطابقة وزن الرغيف للمواصفات المحددة، ومراجعة حصص الدقيق المقررة لكل مخبز، منعًا لأي تلاعب قد يؤثر على حقوق المواطنين.

مخالفات متنوعة ترصدها اللجان

وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 7 إنذارات لعدد من المخابز بسبب مخالفات متعددة، أبرزها عدم استكمال اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئية، إلى جانب ملاحظات تتعلق بسلامة الغذاء.

كما تم تحرير 4 محاضر نظافة، و2 محضر لنقص وزن رغيف الخبز، في مخالفة تمس بشكل مباشر حق المستهلك في الحصول على منتج مطابق للمواصفات.

وفي سياق متصل، شددت اللجنة على أصحاب المخابز بضرورة التوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتنبيه باستبدالها بأكياس صديقة للبيئة قابلة للتحلل، مع التأكيد على أن مخالفة هذه التعليمات ستقابل بإجراءات قانونية حاسمة.

تنسيق رقابي مشترك

الحملة نُفذت بمشاركة مديرية التموين، وجهاز شؤون البيئة بحي جنوب، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وهيئة سلامة الغذاء، تحت إشراف المشرف العام على اللجان مدير إدارة البيئة بالمدينة، في نموذج للتنسيق بين الجهات المعنية لضبط المنظومة التموينية.

من جانبه، أكد رئيس مدينة الغردقة استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري على المخابز، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي منشأة يثبت مخالفتها، بما يضمن الحفاظ على جودة رغيف الخبز وصحة المواطنين.