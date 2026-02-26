قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
بكلمات مؤثرة.. أيمن عزب ينعى صديق عمره ياسر صادق.. شاهد

ياسر صادق
ياسر صادق
باسنتي ناجي

نعى الفنان أيمن عزب الفنان الكبير ياسر صادق، صديق عمره، الذي توفي منذ قليل، بكلمات مؤثرة وحزن شديد.

 

وفاة ياسر صادق 

وكتب ياسر صادق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أنعى ببالغ الحزن والأسي صديق العمر الحبيب الفنان القدير ياسر صادق.. ربنا يجعل تعبك وصبرك واحتسابك في ميزان حسناتك.. وكنت عارف إنك مستني رمضان.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة والفاتحة".

أعلن الفنان منير مكرم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة الفنان ياسر صادق. 

وقال منير مكرم: “ستظل معي  حتى نلتقي، الدوام لله ياسر صادق أخي وصديقي عمري”. 

وتصدر اسم الفنان ياسر صادق محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية ونقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، وسط حالة من القلق بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

الفنان يمر بوعكة صحية شديدة نتيجة إصابته بورم منتشر في عدة مناطق بالجسم، ويتلقى حاليًا الرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة دقيقة من الفريق الطبي المختص.

من جانبه، كشف الفنان أشرف زكي تطورات الحالة الصحية للفنان ياسر صادق الذى تعرض لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى.

وقال أشرف زكي، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": “ياسر صادق فى الرعاية المركزة وهو مصاب بورم فى القدم ولكن حالته مستقرة، وأدعو جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يعود إلى أسرته قريبا”.

في السياق ذاته، نفت زوجة الفنان ياسر صادق ما تردد بشأن إصابته بأي أورام أو أمراض خطيرة، مؤكدة أن دخوله المستشفى جاء لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على مستوى الصوديوم في الدم، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة، ومن المتوقع خروجه عقب الانتهاء من الفحوصات وضبط النسبة.

ياسر صادق تم تكريمه مؤخرا من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، تقديرًا لمسيرته الفنية الغنية وإسهاماته في تطوير الحركة المسرحية المصرية، وتقديمه أعمالًا تركت تأثيرًا واضحًا في وجدان الجمهور، خاصة في المسرح التربوي ومجال فنون الطفل.

ياسر صادق ايمن عزب وفاة ياسر صادق

