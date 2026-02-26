تداول 52 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر أن ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء شهد تداول 5300 طن بضائع و306 شاحنات، من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن هي "آور وسينا والحسين ونيو عقبة".

وذكر المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم /الخميس/، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، حيث تم تداول 52 ألف طن بضائع و1049 شاحنة و101 سيارة.

وأضاف البيان أن حركة الواردات بلغت 36 ألف طن بضائع و426 شاحنة و96 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 16 ألف طن بضائع و623 شاحنة و15 سيارة، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1700 راكب عبر موانيها.