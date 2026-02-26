إيفان يواس: الأزمة الأوكرانية دخلت عامها الخامس وتحولت إلى حرب استنزاف

علق إيفان يواس مستشار مركز السياسة الخارجية الأوكرانية، على تسليم روسيا رفات أكثر من ألف جندي أوكراني إلى كييف، مؤكدًا، أنّ هؤلاء الجنود قد قُتلوا في الحرب، وأنهم قُتلوا لأنهم يحاربون من أجل استقلالهم، ومن أجل أن يكونوا أوكرانيين لا جزءاً من روسيا.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أن تكون أوكرانيا جزءاً من روسيا يعني قبول قيام روسيا بحروب أخرى ضد دول البلطيق"، مشدداً ع لى أن هؤلاء الجنود قُتلوا لمنع روسيا من تحقيق هذا الهدف.

وتابع أن سقوط الجنود في ساحة المعركة، رغم كونه أمراً مؤلماً، لا يمكن أن يكون حجة تدفع أوكرانيا إلى الخضوع أو الاستسلام، مؤكداً أن بلاده لم تخطط للاستسلام بل خططت للفوز بهذه الحرب، مشيرًا، إلى أنه في العام الخامس من هذه الحرب، تحولت المواجهة إلى حرب استنزاف.

وفي تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن ضرورة معالجة تحديات التوصل إلى تسوية سلمية بدلاً من الالتزام بمواعيد نهائية، قال يواس إن لافروف، بوصفه ممثلاً لروسيا ومسؤولاً عن شؤونها الخارجية، يرغب في إظهار مزيد من الضغوط على أوكرانيا عبر الدعوة إلى اتخاذ قرارات سريعة.

وأكد أن روسيا هي من غزت أوكرانيا وبدأت هذه الحرب، وبعد 4 سنوات من الحرب الشاملة وما خلّفته من حصيلة كبيرة من الوفيات في الجانبين الأوكراني والروسي، تطالب موسكو كييف بالإسراع في اتخاذ القرارات.