أزهري: برامج المقالب حرام صناعتها ومشاهدتها

أكد الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، أنه ينتقد برامج المقالب وما يحدث فيها من أفعال، مؤكدًا أن الفيديوهات التي تحتوي على مقالب، أو التي يلحق فيها الضرر بالآخرين بالماء أو غيره، تعتبر حرامًا.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، ، خلال حواره ببرنامج لازم يتشاف تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن صناعة برامج المقالب ومشاهدتها، وكذلك إعادة نشرها على صفحات السوشيال ميديا، حرام شرعًا، وأن الأشخاص الذين يشاهدون هذه البرامج يكونون في حرام.

وأضاف أنه عاهد الله أن يقول الحق وما يرضي الله عز وجل، مؤكدًا رفضه لأي أفعال تخالف الشريعة الإسلامية.