قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركي آل الشيخ يشهد توقيع عقد شراكة مع MBC مصر من القاهرة.. تفاصيل
أحمد عبد الحميد يثير الجدل بتصريح عن إسماعيل ياسين: حظه كان أكبر من موهبته
كشف لغز مقتل فتاة في منزل خطيبها ببورسعيد
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اعرف تطور أمراض الكلى المزمنة وأهم مراحلها.. ونصائح للسيطرة

الكلى
الكلى
اسماء محمد

لاتعد أمراض الكلى المزمنة مشكلة خطيرة عند اكتشافها في بدايتها حيث يمكن السيطرة عليها بالعلاج واتباع نصائح الطبيب ولكن المشكلة مع تطور المرض.

مراحل أمراض الكلى 

نكشف لكم مراحل تطور أمراض الكلى المزمنة وذلك وفقا لما جاء في موقع nephrologychicago.

المرحلة 1: تلف الكلى مع وظيفة طبيعية (معدل الترشيح الكبيبي 90 أو أعلى)
في المرحلة الأولى من مرض الكلى المزمن، يحدث تلف في الكلى، لكنها لا تزال قادرة على أداء وظائفها بكفاءة وفي هذه المرحلة، قد لا تظهر أي أعراض ملحوظة، و يُعدّ الرصد المنتظم، وتغيير نمط الحياة، والسيطرة على الأمراض المصاحبة، مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، أمورًا ضرورية لمنع تفاقم المرض.

المرحلة الثانية: مرض الكلى المزمن الخفيف (معدل الترشيح الكبيبي 60-89)
تتميز المرحلة الثانية بتلف كلوي طفيف مع انخفاض بسيط في وظائف الكلى ورغم أنك قد لا تعاني من أعراض محددة، إلا أن الفحوصات الدورية تساعد في متابعة صحة الكلى و يُعدّ تعديل نمط الحياة والتحكم في ضغط الدم أمراً بالغ الأهمية، وقد يوصي مقدمو الرعاية الصحية بتغييرات في النظام الغذائي.

المرحلة 3: مرض الكلى المزمن المعتدل (معدل الترشيح الكبيبي 30-59)
في هذه المرحلة، تنخفض وظائف الكلى بشكل معتدل، وقد تبدأ الأعراض بالظهور، مثل التعب والتورم وتغيرات في كمية البول وتنقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين: 3أ (معدل الترشيح الكبيبي 45-59) و3ب (معدل الترشيح الكبيبي 30-44)، وقد يحتاج المرضى إلى مراقبة أكثر تكرارًا، وقد يبدأون بتناول الأدوية للسيطرة على الأعراض ومنع المزيد من الضرر.

المرحلة الرابعة: مرض الكلى المزمن الحاد (معدل الترشيح الكبيبي 15-29)
في المرحلة الرابعة، تتدهور وظائف الكلى بشدة وقد تزداد الأعراض وضوحًا، بما في ذلك الإرهاق الشديد، واضطرابات النوم، وتورم في أجزاء مختلفة من الجسم و يُحال المرضى عادةً إلى أخصائي أمراض الكلى لتلقي رعاية متخصصة وفي هذه المرحلة قد تبدأ المناقشات حول غسيل الكلى أو زراعة الكلى ويصبح التعامل مع المضاعفات، مثل فقر الدم وأمراض العظام، أمرًا بالغ الأهمية.

المرحلة الخامسة: مرض الكلى في المرحلة النهائية (معدل الترشيح الكبيبي أقل من 15)
المرحلة الخامسة هي المرحلة الأخيرة من مرض الكلى المزمن، والتي تُعرف غالبًا باسم الفشل الكلوي النهائي وفي هذه المرحلة، تفقد الكليتان القدرة على تصفية الفضلات بكفاءة. 

قد يحتاج المرضى إلى غسيل الكلى أو زراعة الكلى للبقاء على قيد الحياة و قد تكون الأعراض شديدة، وتشمل الغثيان والضعف واحتباس السوائل بشكل ملحوظ وتُعدّ الرعاية الشاملة ضرورية لتحسين جودة الحياة.

لماذا يعد الكشف المبكر والعلاج أمراً ضرورياً


يُمكن للكشف المبكر عن مرض الكلى المزمن أن يُغير مسار المرض بشكلٍ كبير كما أن الفحوصات الدورية، وخاصةً للأفراد الأكثر عرضةً للخطر (مثل المصابين بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو من لديهم تاريخ عائلي لأمراض الكلى)، تُسهّل التدخل المبكر.

قد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتغييرات في نمط الحياة مثل:

نظام غذائي متوازن
ممارسة الرياضة بانتظام
الإقلاع عن التدخين
إدارة الوزن
أدوية ضغط الدم

الكلى أمراض الكلى مراحل أمراض الكلى مراحل تطور أمراض الكلى أمراض الكلى المزمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء خلال حفل الافطار

وزير الكهرباء: 97 مليار جنيه زيادة في مستحقات البترول بسبب الوقود

منحة مجانية

شهادات معتمدة .. التنافسي للتعلم الإلكتروني يعلن عن منحة مجانية في الذكاء الاصطناعي

وزير الكهرباء وقيادات الوزارة

وزير الكهرباء يشارك العاملين والقابضة والمصرية للنقل إفطارهم الجماعي .. صور

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد