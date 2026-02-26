اعرف تطور أمراض الكلى المزمنة وأهم مراحلها.. ونصائح للسيطرة

لاتعد أمراض الكلى المزمنة مشكلة خطيرة عند اكتشافها في بدايتها حيث يمكن السيطرة عليها بالعلاج واتباع نصائح الطبيب ولكن المشكلة مع تطور المرض.

مراحل أمراض الكلى

نكشف لكم مراحل تطور أمراض الكلى المزمنة وذلك وفقا لما جاء في موقع nephrologychicago.

المرحلة 1: تلف الكلى مع وظيفة طبيعية (معدل الترشيح الكبيبي 90 أو أعلى)

في المرحلة الأولى من مرض الكلى المزمن، يحدث تلف في الكلى، لكنها لا تزال قادرة على أداء وظائفها بكفاءة وفي هذه المرحلة، قد لا تظهر أي أعراض ملحوظة، و يُعدّ الرصد المنتظم، وتغيير نمط الحياة، والسيطرة على الأمراض المصاحبة، مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، أمورًا ضرورية لمنع تفاقم المرض.

المرحلة الثانية: مرض الكلى المزمن الخفيف (معدل الترشيح الكبيبي 60-89)

تتميز المرحلة الثانية بتلف كلوي طفيف مع انخفاض بسيط في وظائف الكلى ورغم أنك قد لا تعاني من أعراض محددة، إلا أن الفحوصات الدورية تساعد في متابعة صحة الكلى و يُعدّ تعديل نمط الحياة والتحكم في ضغط الدم أمراً بالغ الأهمية، وقد يوصي مقدمو الرعاية الصحية بتغييرات في النظام الغذائي.

المرحلة 3: مرض الكلى المزمن المعتدل (معدل الترشيح الكبيبي 30-59)

في هذه المرحلة، تنخفض وظائف الكلى بشكل معتدل، وقد تبدأ الأعراض بالظهور، مثل التعب والتورم وتغيرات في كمية البول وتنقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين: 3أ (معدل الترشيح الكبيبي 45-59) و3ب (معدل الترشيح الكبيبي 30-44)، وقد يحتاج المرضى إلى مراقبة أكثر تكرارًا، وقد يبدأون بتناول الأدوية للسيطرة على الأعراض ومنع المزيد من الضرر.

المرحلة الرابعة: مرض الكلى المزمن الحاد (معدل الترشيح الكبيبي 15-29)

في المرحلة الرابعة، تتدهور وظائف الكلى بشدة وقد تزداد الأعراض وضوحًا، بما في ذلك الإرهاق الشديد، واضطرابات النوم، وتورم في أجزاء مختلفة من الجسم و يُحال المرضى عادةً إلى أخصائي أمراض الكلى لتلقي رعاية متخصصة وفي هذه المرحلة قد تبدأ المناقشات حول غسيل الكلى أو زراعة الكلى ويصبح التعامل مع المضاعفات، مثل فقر الدم وأمراض العظام، أمرًا بالغ الأهمية.

المرحلة الخامسة: مرض الكلى في المرحلة النهائية (معدل الترشيح الكبيبي أقل من 15)

المرحلة الخامسة هي المرحلة الأخيرة من مرض الكلى المزمن، والتي تُعرف غالبًا باسم الفشل الكلوي النهائي وفي هذه المرحلة، تفقد الكليتان القدرة على تصفية الفضلات بكفاءة.

قد يحتاج المرضى إلى غسيل الكلى أو زراعة الكلى للبقاء على قيد الحياة و قد تكون الأعراض شديدة، وتشمل الغثيان والضعف واحتباس السوائل بشكل ملحوظ وتُعدّ الرعاية الشاملة ضرورية لتحسين جودة الحياة.

لماذا يعد الكشف المبكر والعلاج أمراً ضرورياً



يُمكن للكشف المبكر عن مرض الكلى المزمن أن يُغير مسار المرض بشكلٍ كبير كما أن الفحوصات الدورية، وخاصةً للأفراد الأكثر عرضةً للخطر (مثل المصابين بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو من لديهم تاريخ عائلي لأمراض الكلى)، تُسهّل التدخل المبكر.

قد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتغييرات في نمط الحياة مثل:

نظام غذائي متوازن

ممارسة الرياضة بانتظام

الإقلاع عن التدخين

إدارة الوزن

أدوية ضغط الدم