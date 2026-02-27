قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة ريبيرو.. الأهلي يرفض قرار الفيفا ويدافع عن حقه أمام المحكمة الرياضية
نائب الرئيس الأمريكي: الضربات العسكرية ضد إيران لا تزال قيد الدراسة
القيادة المركزية الأمريكية تطلع ترامب على الخيارات المتاحة ضد إيران
الكومي: سيراميكا كليوباترا فقد صدارة الدوري بفعل فاعل
تطورات قضية عروس بورسعيد.. محامي أسرة المجني عليها يطلب عرض العريس ونجلة شقيقته على الطب الشرعي
من اتهامات التحرش إلى المطالبة بتحقيق رسمي.. القصة الكاملة لأزمة محمد طاهر
مفتي الجمهورية يحذر: ضياع السحور ليس رخصة للإفطار.. والتدخين في نهار رمضان يجمع بين محرمين
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 27-2-2026
دعاء الفجر المستجاب .. ردد 24 كلمة ترزقك من حيث لا تحتسب وتغفر ذنوبك
دعاء قيام الليل .. ردد أفضل أدعية الأنبياء والرسل للرزق وانشراح الصدر
دعاء ثاني جمعة فى رمضان.. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
«أسرار التغذية الصحية في رمضان».. محاضرة علمية لأكاديمية البحث العلمي

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار أنشطة اللجنة الوطنية لعلوم التغذية، تُنظمها محاضرة علمية بعنوان: “أسرار التغذية الصحية في رمضان”، وذلك يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، من الساعة 1:00 ظهرًا حتى 2:30 ظهرًا،  عبر تطبيق Microsoft Teams .

وأوضحت الأكاديمية أنه سوف يحاضر في اللقاء:

أ.م.د هبة سيد مصطفى، أستاذ مساعد بكلية الزراعة – جامعة القاهرة

أ.م.د نوران يوسف صلاح الدين، أستاذ مساعد بكلية الطب – جامعة عين شمس

وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لعلوم التغذية.

حيث تهدف المحاضرة إلى تسليط الضوء على الأسس العلمية للتغذية السليمة خلال شهر رمضان المبارك، وأهم الإرشادات الصحية التي تساعد على الحفاظ على التوازن الغذائي وتعزيز الصحة العامة.

 رابط الحضور:

https://teams.live.com/meet/9337020367301?p=cd7c0B4N2NJ37wNLiZ

