«أسرار التغذية الصحية في رمضان».. محاضرة علمية لأكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار أنشطة اللجنة الوطنية لعلوم التغذية، تُنظمها محاضرة علمية بعنوان: “أسرار التغذية الصحية في رمضان”، وذلك يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، من الساعة 1:00 ظهرًا حتى 2:30 ظهرًا، عبر تطبيق Microsoft Teams .

وأوضحت الأكاديمية أنه سوف يحاضر في اللقاء:

أ.م.د هبة سيد مصطفى، أستاذ مساعد بكلية الزراعة – جامعة القاهرة

أ.م.د نوران يوسف صلاح الدين، أستاذ مساعد بكلية الطب – جامعة عين شمس

وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لعلوم التغذية.

حيث تهدف المحاضرة إلى تسليط الضوء على الأسس العلمية للتغذية السليمة خلال شهر رمضان المبارك، وأهم الإرشادات الصحية التي تساعد على الحفاظ على التوازن الغذائي وتعزيز الصحة العامة.

رابط الحضور:

https://teams.live.com/meet/9337020367301?p=cd7c0B4N2NJ37wNLiZ