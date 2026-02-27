محاكمة 6 متهمين بخلية بولاق أبو العلا.. الأحد

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الأحد المقبل 1 مارس 2026 محاكمة 6 متهمين، فى القضية رقم 8 لسنة 2025، جنايات بولاق، والمعروفة بـ"خلية بولاق أبو العلا".

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من عام 2014 وحتى 16 فبراير 2021، داخل مصر وخارجها أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثانى حتى السادس انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والتحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والمسماة بجبهة النصرة، ووجه للمتهم الثانى تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.