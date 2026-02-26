مسلسل فن الحرب الحلقة 9.. ريم تخطط للتخلص من كمال أبو رية

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "فن الحرب" تصاعداً خطيراً في مسار شخصية ياسمين النشرتي، التي تجسدها النجمة ريم مصطفى، حيث كشف فلاش باك عن بداية دخول اسمها في قضية شركة أرض المستقبل لتوظيق الأموال، وذلك مع ظهور المحام الذي يمثل المتضررين من خسارة أموالهم في القضية.

تدخل ياسمين حالة من التوتر الشديد بعدما يكشف لها المحامي عن وصول معلومات حساسة إلى جهات قانونية، قد تؤدي إلى تغيير مسار القضية بالكامل، وتضعها تحت دائرة الشبهات، خاصة مع وجود تحركات تشير إلى احتمال تتبع مسار الأموال المفقودة.، تتفاقم أزمة ياسمين بعد علمها بصدور تقرير صحفي يتضمن تفاصيل دقيقة حول حسابات وأرقام مالية مرتبطة بالشركة لم تكن معروفة.

يزيد الأمر تعقيدًا بالسنبة لياسمين، حيث أن زوجها توفيق رئيس مجلس ادارة الشركة، والذي تمت إدانته في القضية، لم يُعثر على أي أموال باسمه أو باسم أسرته، ما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ويثير الشكوك حول أطراف أخرى محتملة، في محاولة لحماية نفسها، تلجأ ياسمين إلى شريكها الخفي المعروف باسم «الجوكر»، وهو الشخص الوحيد الذي يشاركها أسرار لا يعرفها أحد.

ريم مصطفى

تتلقى ياسمين النشرتي صدمة جديدة بعدما أخبرها زوجها سليمان (ياسر علي ماهر) بقرار إدخال شريك جديد إلى المشروع بنسبة 49%، وهو القرار الذي رفضته بشدة، خوفا من فقدان سيطرتها، إلا أن زوجها يوضح لها أن الوضع المالي لا يسمح برفض الصفقة، مؤكداً لها أن سداد مبالغ ضخمة تتراوح بين 11 و12 مليار أصبح أمرًا مستحيلًا دون الاستعانة بشريك قوي.

مع تصاعد الضغوط، تبدأ ياسمين النشرتي في وضع خطة مضادة للحفاظ على موقعها، حيث تكلف علي (كريم أدريانو) بالتحري عن الشريك الجديد طاهر، بالتزامن مع سعيها للتخلص من هاشم الفحام، الذي يجسد دوره كمال أبو رية، في محاولة لإزالة أي تهديد قد يعطل مخططاتها بالسيطرة الكاملة على مشروع القرية السياحية الجديد.

مسلسل فن الحرب

مسلسل فن الحرب بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، كمال أبو رية، محمد جمعة، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، محمد عبده، محمد ناصر، كريم أدريانو، إنجي سلامة، أحمد سلامة، يحيى أحمد، ريم رأفت، مريت الحريري، عبير فاروق، ياسر علي ماهر، عزت زين، أحمد رفعت، من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة.