قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركي آل الشيخ يشهد توقيع عقد شراكة مع MBC مصر من القاهرة.. تفاصيل
أحمد عبد الحميد يثير الجدل بتصريح عن إسماعيل ياسين: حظه كان أكبر من موهبته
كشف لغز مقتل فتاة في منزل خطيبها ببورسعيد
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل فن الحرب الحلقة 9.. ريم تخطط للتخلص من كمال أبو رية

مسلسل فن الحرب
مسلسل فن الحرب
سعيد فراج

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "فن الحرب" تصاعداً خطيراً في مسار شخصية ياسمين النشرتي، التي تجسدها النجمة ريم مصطفى، حيث كشف فلاش باك عن بداية دخول اسمها في قضية شركة أرض المستقبل لتوظيق الأموال، وذلك مع ظهور المحام الذي يمثل المتضررين من خسارة أموالهم في القضية.

تدخل ياسمين حالة من التوتر الشديد بعدما يكشف لها المحامي عن وصول معلومات حساسة إلى جهات قانونية، قد تؤدي إلى تغيير مسار القضية بالكامل، وتضعها تحت دائرة الشبهات، خاصة مع وجود تحركات تشير إلى احتمال تتبع مسار الأموال المفقودة.، تتفاقم أزمة ياسمين بعد علمها بصدور تقرير صحفي يتضمن تفاصيل دقيقة حول حسابات وأرقام مالية مرتبطة بالشركة لم تكن معروفة.

يزيد الأمر تعقيدًا بالسنبة لياسمين، حيث أن زوجها توفيق رئيس مجلس ادارة الشركة، والذي تمت إدانته في القضية، لم يُعثر على أي أموال باسمه أو باسم أسرته، ما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ويثير الشكوك حول أطراف أخرى محتملة، في محاولة لحماية نفسها، تلجأ ياسمين إلى شريكها الخفي المعروف باسم «الجوكر»، وهو الشخص الوحيد الذي يشاركها أسرار لا يعرفها أحد.

ريم مصطفى

تتلقى ياسمين النشرتي صدمة جديدة بعدما أخبرها زوجها سليمان (ياسر علي ماهر)  بقرار إدخال شريك جديد إلى المشروع بنسبة 49%، وهو القرار الذي رفضته بشدة، خوفا من فقدان سيطرتها، إلا أن زوجها يوضح لها أن الوضع المالي لا يسمح برفض الصفقة، مؤكداً لها أن سداد مبالغ ضخمة تتراوح بين 11 و12 مليار أصبح أمرًا مستحيلًا دون الاستعانة بشريك قوي.

مع تصاعد الضغوط، تبدأ ياسمين النشرتي في وضع خطة مضادة للحفاظ على موقعها، حيث تكلف علي (كريم أدريانو)  بالتحري عن الشريك الجديد طاهر، بالتزامن مع سعيها للتخلص من هاشم الفحام، الذي يجسد دوره كمال أبو رية، في محاولة لإزالة أي تهديد قد يعطل مخططاتها بالسيطرة الكاملة على مشروع القرية السياحية الجديد.

مسلسل فن الحرب

مسلسل فن الحرب بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، كمال أبو رية، محمد جمعة، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، محمد عبده، محمد ناصر، كريم أدريانو، إنجي سلامة، أحمد سلامة، يحيى أحمد، ريم رأفت، مريت الحريري، عبير فاروق، ياسر علي ماهر، عزت زين، أحمد رفعت، من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة.

ريم مصطفى مسلسل فن الحرب يوسف الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

ترشيحاتنا

جمارك السيارات

الجمارك تنجح في تحصيل 29.7 مليون جنيه من بيع 53 سيارة مستوردة

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة طفيفة

خلال التوقيع

بنك مصر يوقع بروتوكولا بـ130 مليون جنيه لدعم مؤسسة مجدي يعقوب ومستشفى أهل مصر

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد