محافظ الوادي الجديد تتابع منظومة المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة بديوان عام المحافظة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل بمقر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة بديوان عام المحافظة، يرافقها سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد فرغلي مدير منظومة التقنين واسترداد أراضي الدولة، وذلك في إطار متابعة فاعلية الربط الإلكتروني بين المقر الرئيسي واللجان الفرعية بالمراكز بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وانتظام الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين.

وخلال الجولة اطلعت المحافظ على إجمالي الطلبات التي تم فحصها وموقف العقود المحررة والمسلمة للمواطنين، حيث بلغت نسبة الإنجاز 78%، إلى جانب استعراض الموقف المالي ومستحقات الدولة، فضلًا عن آليات التحول الرقمي التي تتيح تتبع الطلب إلكترونيًا بدءً من الفحص مرورًا بالمعاينة والتسعير وحتى التعاقد؛ بما يعزز دقة الأداء وشفافية المنظومة.

وفي ختام الجولة وجهت المحافظ بضغط الجداول الزمنية للإنتهاء من المعاينات الميدانية المتبقية؛ مع تقديم الدعم الفني اللازم لتسجيل الطلبات على المنصة الوطنية، والتوسع في نشر فيديو توضيحي عبر شاشات المراكز التكنولوجية على مختلف المستويات، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الجادين أو المتقاعسين عن سداد المستحقات، حفاظًا على حقوق الدولة وتسريع وتيرة الإنجاز.