قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام من أصبح جنبًا وهل يصح صومه؟.. الإفتاء تجيب
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
مش قصده.. القبض على موظف خلع كشاف إضاءه من داخل قطار
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خسارة 26.3 مليار دولار تضرب شركة ستيلانتس في سوق السيارات الكهربائية

ستيلانتيس
ستيلانتيس
عزة عاطف

سجلت مجموعة "ستيلانتس" العالمية خسارة صافية بلغت 26.3 مليار دولار (حوالي 22.3 مليار يورو) عن عام 2025، وهي الخسارة السنوية الأولى للشركة منذ اندماج مجموعتي "فيات كرايسلر" و"بي إس إيه" الفرنسية في مطلع عام 2021. 

وجاءت هذه النتائج الصادمة بعد أن حققت الشركة أرباحًا بلغت 5.5 مليار يورو في عام 2024، مما يعكس حجم التحديات التي واجهتها المجموعة في ظل التحول العنيف نحو الطاقة النظيفة. 

وأوضحت الشركة أن الجزء الأكبر من هذه الخسائر نتج عن شطب أصول بقيمة 25.4 مليار يورو خلال النصف الثاني من عام 2025، وذلك لإعادة مراجعة خطط المنتجات وسلاسل التوريد الخاصة بالسيارات الكهربائية لتتماشى مع الطلب الفعلي للمستهلكين واللوائح التنظيمية المتغيرة.

تراجع استثمارات الكهرباء وتكلفة القوى العاملة خلف الانهيار المالي

أكد المدير التنفيذي للمجموعة، أن العامل الرئيسي وراء هذه الخسائر هو "المبالغة في تقدير سرعة انتقال سوق الطاقة"، حيث اضطرت الشركة إلى تقليص استثماراتها في السيارات الكهربائية بشكل كبير لمواجهة الفائض في الإنتاج وضعف الإقبال العالمي. 

وإلى جانب شطب أصول المركبات الكهربائية، تضمنت الخسائر مراجعات مالية متعلقة بضمانات العقود وتكاليف ضخمة مرتبطة بتقليص القوى العاملة في أوروبا، وهو ما يعكس رغبة المجموعة في خفض التكاليف التشغيلية لمواجهة الركود المحتمل. 

ورغم فداحة الأرقام، تصر الإدارة على أن هذه "الهزة" المالية كانت ضرورية لتصحيح المسار وضمان استدامة العلامات التجارية التابعة للمجموعة مثل جيب ودودج وبيجو في المستقبل.

آفاق عام 2026: تفاؤل حذر وإطلاق منتجات جديدة لتعويض الخسائر

بالرغم من النتائج المخيبة للآمال في عام 2025، تتطلع "ستيلانتس" إلى عام 2026 بنظرة تفاؤلية مشوبة بالحذر، حيث تتوقع نموًا في الإيرادات عبر الأسواق الرئيسية. 

وتخطط المجموعة لإطلاق سلسلة من المنتجات الجديدة التي تم إعادة تصميمها لتلائم متطلبات السوق الحالية، مع التركيز على المحركات الهجينة التي تشهد طلبًا متزايدًا مقارنة بالسيارات الكهربائية بالكامل. 

وتسعى الشركة من خلال هذه الاستراتيجية المحدثة إلى استعادة ثقة المستثمرين وتحقيق توازن مالي يعيدها إلى منطقة الأرباح، معولة على كفاءة سلاسل التوريد المعدلة والابتكارات التقنية التي ستطرحها في طرازات 2027 القادمة لتعزيز مكانتها التنافسية. 

ستيلانتيس خسائر ستيلانتس 2025 السيارات الكهربائية اندماج فيات وبيجو مبيعات السيارات الهجينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

ترشيحاتنا

راندة المنشاوي

"الإسكان" تعد تقريراً عن أبرز أنشطتها خلال أسبوع

أسعار العملات الأجنبية

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 27-2-2026

جانب من الإجتماع

وزير التخطيط: الارتقاء بأداء دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموية رئيسية للحكومة

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد