ندب المعمل الجنائي لفحص حريق في محل تجاري بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق فى محل تجاري بشارع الثورة بمدينة التعاون بحي غرب شبرا الخيمة، دون وقوع أي خسائر بشرية لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

بلاغا بالواقعة



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بنشوب حريق داخل محل بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.



وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة، فيما جرى تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق وبيان أسباب الحريق.