الجبهة الوطنية تطلق كرنفال رمضان بمدينة 6 أكتوبر .. الخميس

أعلنت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمدينة 6 أكتوبر أول عن إطلاق فعالية “كرنفال رمضان” يوم الخميس المقبل، بمشاركة الأطفال من ذوي القدرات الخاصة وعدد من السيدات المعيلات، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يتبناه الحزب خلال شهر رمضان المبارك.

وتتضمن الاحتفالية حزمة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، إلى جانب تنظيم حفل إفطار جماعي للمشاركين، وتوزيع الملابس والهدايا على الأطفال، ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي يطلقها الحزب تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، والمستشار محمد عمران الأمين العام.

وقال محمد رأفت أبو المعاطي، أمين الحزب بأكتوبر أول، إن الجبهة الوطنية أطلقت عددًا من المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان، من بينها توزيع مليون كرتونة مواد غذائية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن أمانة 6 أكتوبر أول شاركت بفاعلية في هذه المبادرة.

وأضاف أن الحزب يعمل على ترسيخ قواعده الشعبية في الشارع من خلال خدمة المواطنين والتواصل المباشر والمستمر معهم، مؤكدًا أن العمل المجتمعي يمثل أحد أهم محاور تحرك الحزب خلال المرحلة الحالية.

ويُقام “كرنفال رمضان” تحت رعاية المهندس محمد عبد الظاهر أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب شريف عناني أمين التنظيم بالجيزة، والنائب وحيد القماح أمين مساعد الحزب بالمحافظة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رحاب عبد المنعم، أمين الحماية المجتمعية بالحزب بأكتوبر أول، أن المبادرات المجتمعية التي يطلقها الحزب مستمرة ولا تتوقف، وتهدف إلى تقديم خدمات ورعاية حقيقية للمواطنين، مشيرة إلى أن أمانة الحماية المجتمعية تساهم كذلك في إعداد مقترحات تشريعية من خلال نواب الحزب بما يخدم قضايا المجتمع.

وتضم أمانة الحزب بمدينة 6 أكتوبر نخبة من الكوادر السياسية والوطنية والشخصيات العامة، في مقدمتهم اللواء عمر هيكل، والمهندس عماد الدين حسن، والدكتور شريف أبو النصر، والفنان سامح حسين، ومحمد مشالي، والدكتور زياد حمدي، ومنى سلامة.