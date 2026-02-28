قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أحمد عبد الحميد يكشف كواليس بدايته: 6000 جنيه في «اشتباك».. وموقف لا يُنسى مع محمد سامي

أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد
محمد البدوي

كشف الفنان أحمد عبد الحميد عن تفاصيل أول أجر حصل عليه في مشواره الفني، مؤكدًا أن بدايته كانت بسيطة لكنها ثرية بالتجارب والدروس.

 وقال إن أول أجر تقاضاه كان عن مشاركته في فيلم اشتباك، حيث بلغ أجره عن العمل كاملًا 6000 جنيه.

وأوضح عبد الحميد خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج أسرار على شاشة قناة النهار، أنه بعد هذه التجربة شارك في فيلم آخر لم يرَ النور، قائلًا إن العمل كان ضخمًا ومهمًا، لكنه أُلغي ولن يُعرض.

 أول تعاون مع محمد سامي

كما تحدث عن أول تعاون له مع المخرج محمد سامي، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بالرهبة قبل اللقاء بسبب ما يُتداول عن صرامته، لكنه فوجئ بعكس ذلك تمامًا، مؤكدًا أن سامي لا يتسامح فقط مع الاستهتار أو الكسل، وهو ما يحترمه فيه بشدة.

وروى عبد الحميد موقفًا طريفًا خلال فترة التصوير بنظام الأجر اليومي، إذ فوجئ عند استلام مستحقاته بأن المبلغ المدون في الإيصال 734 جنيهًا فقط، في وقت لم يكن يملك فيه هاتفه المحمول داخل موقع التصوير، ما جعله يكتفي بالتقدير المعنوي والكلمات الطيبة.

 تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مواجهة ضغوط الوسط الفني تتطلب وعيًا وصبرًا، مع الاستمرار في تطوير الموهبة بعيدًا عن تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان الثبات والاستمرارية في المجال.

أحمد عبد الحميد الفنان أحمد عبد الحميد فيلم اشتباك

